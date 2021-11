La vieille star Gael Garcia Bernal dirigera le loup-garou de Marvel par nuit spécial Halloween

Selon de nouveaux rapports, Gael Garcia Bernal, vu le plus récemment dans M Night Shyamalan’s Vieille, a rejoint le casting de Marvel’s Halloween Special en tant que loup-garou de nuit. On dit depuis longtemps que le personnage se dirigerait vers le MCU dans une certaine mesure, mais nous ne savons pas encore quelle version sera vue à l’écran. Alors que le lycanthrope intelligent porte le nom de Jack Russell, qui a été créé à l’origine par Gerry Conway et Mike Ploog, il était plus tard un nouveau personnage appelé Jake Gomez, un amérindien Hopi qui a hérité de la malédiction dans le cadre de sa lignée familiale.

Bien qu’il y ait eu des tentatives pour amener Loup-garou de nuit dans un film d’action réelle depuis environ 2005, le personnage n’est jusqu’à présent apparu que sous forme animée dans de nombreuses émissions telles que Spider-Man ultime, Ponton, et Agents de SMASH., et Le spectacle de l’escouade des super-héros, mais jusqu’à ce que merveille et Disney a décidé qu’une demi-douzaine de films par an n’était pas suffisant et ils voulaient également ajouter quelques séries télévisées, tout type de projet solo mettant en vedette le premier loup-garou de Marvel avait été enterré comme un os de chien.

Selon The Wrap, le spécial Halloween auparavant mystérieux de Marvel Studios se concentrera désormais sur le Loup-garou de nuit et son introduction au MCU et à Gael García Bernal a été choisi pour le rôle. La production devrait actuellement commencer le tournage au début de 2022, mais au-delà, le projet est encore un autre mystère pour l’avenir de la prochaine liste de Marvel. Depuis que le spécial Halloween a été répertorié comme l’un des projets en développement entrant dans le radar de Marvel, Loup-garou de nuit a été fortement répandu pour être le sujet de l’émission Disney +, en particulier lorsqu’il a été annoncé qu’une recherche de casting avait commencé pour un homme latino.

D’autres rumeurs de Loup-garou de nuitL’arrivée imminente de la MCU a commencé à circuler lorsque Kevin Smith a révélé qu’il n’avait pas été autorisé à utiliser le personnage dans son projet prévu mais maintenant disparu. Howard le canard série parce que la branche cinématographique de Marvel avait l’intention de l’utiliser. Comme de nombreux fans de bandes dessinées le feront remarquer, le timing correspond également à d’autres projets à venir sur la liste de Marvel, à savoir Chevalier de la lune et Lame, qui sont tous deux connus pour croiser fréquemment le lycanthrope et ont travaillé ensemble au sein des Midnight Sons. Bien qu’il n’y ait eu aucun indice que Loup-garou de nuit mettra en vedette le tournage en cours Chevalier de la lune série, qui met en vedette Ethan Hawke dans le rôle de son méchant face à Oscar Isaac, mais il pourrait y avoir de bonnes chances qu’il soit évoqué dans le nouveau Lame film, car on sait actuellement très peu de choses sur l’intrigue de ce projet très attendu.

Une chose est claire, c’est que l’univers Marvel embrasse apparemment son côté obscur avec certains de ses spectacles et films à venir, avec Deadpool 3 quelque part dans le futur, Lame et Chevalier de la lune apportant également des personnages plus sombres aux écrans et Docteur Strange dans le multivers de la folie étant cité comme le « premier film d’horreur du MCU », pour ceux qui attendaient quelque chose de plus adulte de Marvel, il semble que ce moment arrive plus tôt que tard. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par TheWrap.

