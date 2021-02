La vieille bande-annonce du Super Bowl de M. Night Shyamalan révèle les premières images du thriller

Le premier trailer de M. Night Shyamalan’s Vieux vient de sortir. Un bref teaser a été publié plus tôt cette semaine, qui n’a pas vraiment montré grand-chose. Cependant, cela a suscité beaucoup de battage médiatique pour la bande-annonce complète. Le réalisateur a sous-titré les mystérieuses premières images avec le numéro 5, comptant les jours jusqu’à super Bowl Dimanche, où nous pouvons tout voir et essayer de comprendre ce qui se passe exactement. Comme toute bonne bande-annonce, la première séquence de Vieux laisse beaucoup plus de questions que de réponses.

En 2019, il a été annoncé que M. Night Shyamalan avait signé un nouveau contrat avec Universal Studios. Vieux est le premier de ses nouveaux projets avec le studio, qu’il a également écrit et produit. Le film est inspiré du roman graphique Sandcastle de Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters et met en vedette Gael García Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Embeth Davidtz et Rufus Sewell. Au moment d’écrire ces lignes, Vieux devrait être publié le 23 juillet 2021.

Le roman graphique acclamé de Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters, Sandcastle, est centré sur un groupe de personnes qui se rendent compte qu’elles sont incapables d’échapper à une plage mystérieuse et isolée car un sombre secret le temps qui les entoure les retient après avoir découvert un cadavre. M. Night Shyamalan aurait reçu le roman graphique en cadeau et serait tombé amoureux de l’histoire, dont il a rapidement acheté les droits. Quant à ce que le réalisateur primé aux Oscars a fait avec le matériel source, cela n’est pas clair, mais les fans de Shyamalan et Sandcastle voudront certainement voir les résultats, surtout après avoir vu la bande-annonce. Vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous.

« Tôt le matin, par une parfaite journée d’été, les gens commencent à descendre sur une plage idyllique et isolée. Parmi eux, une famille, un jeune couple, un réfugié et des touristes américains. Son sable fin et blanc est bordé de bassins rocheux remplis de cristal eau claire. La plage est abritée des regards indiscrets par des falaises bordées de vert qui planent autour de la crique. Mais cette utopie garde un sombre secret. Le corps d’une femme est retrouvé flottant dans les eaux, ce qui rassemble ces treize inconnus pour tenter de démêler le énigme des sables et échapper vivant à la plage dans ce mystère tendu et fantastique. «

On pense que M. Night Shyamalan n’a utilisé que l’histoire de Sandcastle comme point de départ, au lieu d’une véritable adaptation sur grand écran du matériel source. L’histoire de base est toujours intacte, mais le réalisateur a décidé de faire son propre truc, ce qui laissera évidemment les téléspectateurs essayer de comprendre ce qui se passe tout au long du film. La première séquence est intrigante et beaucoup de gens essaieront certainement de comprendre le mystère.

Vieux a commencé la production en septembre 2020 et la photographie principale s’est terminée en novembre. Le film devait initialement sortir dans les salles ce mois-ci, mais cela a été repoussé en raison de la crise de santé publique, qui affecte toujours la production dans le monde entier aujourd’hui. M. Night Shyamalan a produit le film avec Ashwin Rajan à travers leur bannière Blinding Edge Pictures avec Marc Bienstock et Steven Schneider, qui est le producteur exécutif. Vous pouvez consulter la première bande-annonce de Vieux ci-dessus, grâce au | YouTube canal.

Sujets: Vieux, Super Bowl