La vie tragique de Sarah Hyland de Modern Family que peu auraient imaginé

CÉLÉBRITÉS

L’actrice qui a donné vie à Haley Dunphy a souffert en silence pendant le tournage. Ici, nous vous racontons ce qui s’est réellement passé et comment il y fait face aujourd’hui.

© GettySarah Hyland a joué dans Modern Family.

conquis en famille modernea dit à son maladie et révélé pensées suicidaires qui a choqué les amoureux de la série. Cette synthèse correspond à la vie de Sarah Hylandl’actrice qui a donné vie à haley dunphy dans la comédie au format faux documentaire qui attire tous les regards depuis 2009. Et bien qu’elle regorge de moments hilarants, la vérité est que l’un de ses protagonistes souffert en silence pendant le tournage.

la fiction est arrivée abc il y a longtemps pour raconter l’histoire d’une famille à Los Angeles. Ce que peu savaient, c’est que cette émission de télévision deviendrait l’une des sitcoms les plus emblématiques de ces derniers temps. C’est ainsi qu’en 2020 cela s’est terminé après 11 saisons à l’air. En ce sens, l’interprète a été encouragée à commenter publiquement que pendant tout ce temps, elle a souffert dysplasie rénalel, une anomalie qui l’a amenée à être opéré plusieurs fois.

C’était comme ça en 2012, son père est venu donner un rein. Cependant, son corps a rejeté l’organe et en 2017, son jeune frère Ian a répété le geste. Tout cela l’affecte notamment physiquement : elle a du mal à maintenir son poids et est souvent obligée de se reposer. Mais ce n’était pas tout, car après avoir surmonté plus de 15 opérations, son santé mentale Elle était troublée, au point qu’en 2018 elle assurait dans le magazine Self avoir envisagé le suicide.

Il sentait qu’il était un fardeau pour sa famille et que tout cela était de sa faute. Bien qu’il n’hésite pas à en parler, il a récemment de nouveau évoqué sa santé sur le podcast Quitters. « J’ai commencé à développer une attitude suicidaire. Elle ne voulait plus subir de rejet d’organe et voulait à tout prix éviter la dialyse. Je pensais que c’était trop dur pour moi et que tout serait plus facile pour les autres si je n’étais pas là”.

Bien qu’elle ait aujourd’hui 31 ans, la maladie l’accompagne depuis qu’elle est toute petite. C’est pour cette raison qu’il a même fait semblant d’être bien portant pendant le tournage de famille moderne. « Quand on a grandi toute sa vie avec des problèmes de santé et toujours dans la douleur, il faut apprendre à prétendre que tout va bien. Il y a des épisodes que je ne me souviens pas d’avoir enregistrés parce que je dormais.« , il expliqua. Et il a conclu : «Maintenant, tout est stable. Je vais bien”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂