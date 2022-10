La vie tragique de Mark Ruffalo avant qu’il ne soit célèbre

CÉLÉBRITÉS

L’acteur qui personnifie Hulk dans l’univers cinématographique Marvel a traversé une période difficile avant d’arriver à Hollywood. C’est la dépression qui, à ce jour, affecte votre santé mentale.

© GettyMark Ruffalo et une dure histoire de vie avant Hollywood.

Pour les fans de Univers cinématographique Marvel, un acteur est indispensable dans les films les plus marquants. Il s’agit de Marc Ruffalochargé de donner vie à Ponton. Après sa participation à elle hulk, la dernière série de la franchise disponible sur Disney+, les fans de super-héros attendent déjà de la revoir sur grand écran. Mais la vérité est que derrière ce charisme incomparable, il y a un histoire de vie tragique.

Né en 1967, dans le Wisconsin, l’interprète de Bruce Banner a connu une enfance difficile. C’est que depuis l’enfance, Mark a commencé à traverser une la dépression qui persiste à ce jour. « Les gens ont très peur de la maladie mentale, mais ils sont partout», a-t-il raconté en dialogue avec l’Observateur. Qu’est-ce que tu as exactement ? Il explique lui-même : «Il est dysthymie. J’ai lutté avec ça toute ma vie. C’est comme une longue dépression de faible intensité qui tourne tout le temps en arrière-plan.Soit ».

Comme si son tableau psychologique, un Trouble déficitaire de l’attention et hyperactivité Oui dyslexie ne suffisaient pas à Ruffalo, des problèmes financiers sont apparus dans sa vie. A 13 ans, il déménage avec sa famille en Virginie et deux ans plus tard, ils trouvent une nouvelle maison à San Diego. Ces transferts ont été planifiés par son père, qui cherchait un travail qui rapporterait. Cependant, juste avant que Mark n’obtienne son diplôme, sa famille a été laissée à la faillite. Il semblait presque impensable de se former au jeu d’acteur dans ce contexte.

Pourtant, essayant de traverser cette période difficile, elle a réussi à déménager à Los Angeles pour suivre des cours au Stella Adler Conservatory. C’est là qu’il rencontre Michael, un camarade de classe qui deviendra son meilleur ami. Cependant, en 1994, il s’est suicidé de façon inattendue, causant un fort impact sur la vie de Mark. Cet événement, sans aucun doute, lui a permis d’acquérir une nouvelle perspective sur sa vie et de valoriser chaque jour comme si c’était le dernier.

En 2001, alors que je travaillais à Le dernier châteauSa carrière commençait enfin à décoller. Et une nouvelle – et tragique – a changé son chemin : on lui a diagnostiqué un neurinome de l’acoustique. A cette époque, il attendait l’arrivée de son premier enfant avec sa femme et décida de garder le secret de sa tumeur. Une fois le petit garçon né, et ayant très peur de mourir, il a subi une intervention chirurgicale pour l’enlever. Bien que Mark Ruffalo se soit retrouvé avec une surdité à l’oreille gauche, en plus d’une paralysie faciale, il a finalement réussi à récupérer et à être prêt à réaliser son grand rêve de réussir dans l’industrie du divertissement.

