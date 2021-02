La vie sur Mars: à partir du 17ème siècle, la recherche se poursuit après l’arrivée réussie de Perseverance

19 févr.2021 12:10:09 IST

Mars peut maintenant être considéré comme un désert stérile et glacé, mais le plus proche voisin de la Terre abritait-il autrefois la vie? C’est une question qui préoccupe les scientifiques depuis des siècles et qui a déclenché des imaginations de science-fiction. Après sept mois dans l’espace, le rover Perseverance de la NASA devrait atterrir sur Mars jeudi, à la recherche d’indices.

Pourquoi Mars?

D’autres planètes ou lunes pourraient aussi abriter des formes de vie, alors pourquoi choisir Mars?

La NASA affirme que Mars n’est pas seulement l’un des endroits les plus accessibles du système solaire et une future destination potentielle pour les humains, mais l’exploration de la planète pourrait également aider à répondre « aux questions sur l’origine et l’évolution de la vie ».

« Mars est unique dans tout le système solaire en ce sens qu’il s’agit d’une planète terrestre avec une atmosphère et un climat, sa géologie est connue pour être très diversifiée et complexe (comme la Terre), et il semble que le climat de Mars a changé au cours de son histoire. (comme la Terre) », ajoute-t-il sur le site Web de son programme Mars.

Les scientifiques pensent qu’il y a quatre milliards d’années, les deux planètes avaient toutes deux le potentiel de nourrir la vie – mais une grande partie de l’histoire de Mars est une énigme.

L’exploration de Mars ne consiste pas à trouver la vie martienne – les scientifiques pensent que rien n’y survivrait maintenant – mais à rechercher des traces possibles de formes de vie passées. La persévérance est chargée de rechercher des signes révélateurs que la vie microbienne a pu vivre sur Mars il y a des milliards d’années.

Ingrédients pour la vie

Pour la vie, vous avez besoin d’eau.

Une planète dans ce que l’on appelle la «zone habitable» autour d’une étoile est une zone dans laquelle l’eau a le potentiel d’être liquide. Si elle est trop proche de l’étoile, l’eau s’évaporerait, trop loin elle gèlerait (certains appellent cela le «principe de la Boucle d’or»).

Mais l’eau seule ne suffit pas.

Les scientifiques recherchent également les ingrédients chimiques essentiels, notamment le carbone, l’hydrogène, l’azote, l’oxygène, le phosphore et le soufre. Et pour tout remuer, ils recherchent aussi une source d’énergie, a déclaré Michel Viso, astrobiologiste au CNES, l’agence spatiale française. Cela pourrait venir du Soleil, si la planète est suffisamment proche, ou de réactions chimiques.

Fascination martienne

L’enquête scientifique sur la planète rouge a commencé pour de bon au 17ème siècle.

En 1609, l’italien Galileo Galilei a observé Mars avec un télescope primitif et, ce faisant, est devenu la première personne à utiliser la nouvelle technologie à des fins astronomiques.

Mars – comparé à la lune « désolée et vide » – a longtemps semblé prometteur pour une habitabilité potentielle par des micro-organismes, a écrit l’astrophysicien Francis Rocard dans son récent essai « Dernières nouvelles de Mars ».

Mais le 20e siècle a présenté des revers.

Dans les années 1960, alors que la course pour mettre un homme sur la lune s’accélérait, Dian Hitchcock et James Lovelock analysaient l’atmosphère sur Mars à la recherche d’un déséquilibre chimique, les gaz réagissant les uns avec les autres, ce qui ferait allusion à la vie.

Il n’y a pas eu de réaction.

Une décennie plus tard, les atterrisseurs vikings ont prélevé des échantillons atmosphériques et de sol qui ont montré que la planète n’était plus habitable et que l’intérêt pour Mars s’est effondré.

Mais en 2000, les scientifiques ont fait une découverte qui a changé la donne: ils ont découvert que l’eau avait jadis coulé sur sa surface.

Cet intérêt a ravivé l’exploration de Mars et les scientifiques se sont penchés sur des images de ravins, de ravins, parcourant la surface martienne à la recherche de preuves d’eau liquide.

Plus de 10 ans plus tard, en 2011, ils l’ont définitivement trouvé.

Les scientifiques pensent maintenant que Mars a pu autrefois avoir été chaud et humide et avoir peut-être soutenu la vie microbienne.

« Le Soleil n’ayant pas toujours la même masse, la même énergie, Mars aurait très bien pu se trouver aussi dans cette zone habitable au début de son existence », a déclaré l’astrophysicienne Athéna Coustenis, de l’Observatoire Paris-PSL.

Si la vie existait sur Mars, pourquoi a-t-elle disparu?

Et peut-être plus profondément si la vie n’a jamais existé, alors pourquoi pas?

D’autres frontières

Il y a toujours d’autres domaines à explorer.

La lune de Jupiter, Europe, repérée par Galilée il y a quatre siècles, peut avoir un océan d’eau salée caché sous sa surface glacée qui contiendrait environ deux fois plus d’eau que l’océan mondial de la Terre.

La NASA dit que « c’est peut-être l’endroit le plus prometteur de notre système solaire pour trouver des environnements actuels adaptés à une forme de vie au-delà de la Terre ».

Son énergie marémotrice pourrait également provoquer des réactions chimiques entre l’eau et la roche sur le fond marin, créant de l’énergie.

Les missions futures incluent le prochain Europa Clipper de la NASA et la sonde européenne JUICE.

La lune océanique gelée de Saturne, Encelade, est également considérée comme un candidat prometteur.

La sonde américaine Cassini, en orbite autour de la planète de 2004 à 2017, a découvert l’existence de geysers de vapeur d’eau sur Encelade.

En 2005, le vaisseau spatial Cassini de la NASA a découvert des geysers de particules d’eau glacée et de gaz jaillissant de la surface de la lune à environ 1 290 kilomètres par heure.

Les éruptions génèrent une fine poussière de glace autour d’Encelade, qui fournit de la matière à l’anneau de Saturne.

Aucune mission n’est actuellement prévue à Encelade.

Une autre des lunes de Saturne, Titan – la seule lune du système solaire connue pour avoir une atmosphère substantielle – est également intéressante.

La mission Cassini a découvert qu’il y avait des nuages, de la pluie, des rivières, des lacs et des mers, mais des hydrocarbures liquides comme le méthane et l’éthane.

La NASA, dont la mission Dragonfly sera lancée en 2026 et arrivera en 2034, affirme que Titan pourrait être sans vie ou abriter « une vie telle que nous ne la connaissons pas encore ».

