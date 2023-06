La vie personnelle du jeune Drew Barrymore a profondément affecté Steven Spielberg pendant ET Shoot

Dans une interview récemment, Steven Spielberg a révélé sa lutte émotionnelle et son sentiment d’impuissance face à la vie familiale de Drew Barrymore pendant le tournage du film classique ET. La jeune Barrymore, qui n’avait que sept ans à l’époque, a eu une vie personnelle mouvementée sous la direction de son père alcoolique violent, ce qui s’est clairement reflété sur le plateau.





Vulture a rapporté que le réalisateur était extrêmement inquiet pour le jeune Drew. Cela l’a mis dans une position difficile, se trouvant souvent déchiré entre son rôle de réalisateur et de parent de substitution. Il était incapable de protéger Barrymore des dures réalités de sa vie personnelle.

«Elle restait éveillée bien après l’heure du coucher, se rendait dans des endroits dont elle n’aurait dû entendre parler que, et vivait une vie à un âge très tendre qui, je pense, lui a volé son enfance. Pourtant, je me sentais très impuissant parce que je n’étais pas son père. Je ne pouvais qu’être une sorte de conseillère pour elle.

Barrymore avait vécu une enfance extraordinaire en raison de son exposition prématurée à des expériences d’adultes. Beaucoup diraient même qu’elle s’est fait voler son enfance. Spielberg, consciente de sa situation, s’est efforcée de donner un semblant de normalité à l’enfant actrice pendant le tournage. Il a fait de son mieux pour maintenir la magie de la HE histoire en tournant dans la continuité.

Barrymore considérait Spielberg comme une figure charnière de sa vie qu’elle l’a même demandée à son père. Bien que Spielberg ait refusé, il a accepté de devenir le parrain de l’enfant, lui offrant un sanctuaire chez lui pendant les week-ends.

La vie tumultueuse de Drew Barrymore après HE

Le voyage troublé de Barrymore s’est poursuivi au début de sa carrière, menant à sa réhabilitation. C’est la réalisatrice Tamara Davis, qui est devenue sa prochaine figure directrice au cours de ces années. Davis l’a choisie dans le film de 1992 Fou d’armes.

Malgré la réputation ternie de Barrymore à l’époque, Davis a vu sa détermination à faire ses preuves et s’est sentie obligée de la soutenir.

« Mais elle est entrée et a dit : ‘Personne ne me prend au sérieux. Je veux prouver que je peux revenir. Et je viens de fondre. J’ai tout de suite dit : ‘Oh mon Dieu, je t’aime’. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider.

Le réalisateur a en outre ajouté…

« J’avais l’impression qu’elle était un peu notre fille. Nous lui avons fourni cette famille surréaliste et stable, où elle a vécu avec nous et où elle a pu se concentrer uniquement sur le fait d’être actrice.

Barrymore a emménagé dans la maison de Davis et y est resté pendant 8 mois. C’est devenu un environnement qui lui a permis de se concentrer sur le perfectionnement de son art sans les distractions de sa vie personnelle turbulente.

Barrymore a déjà exprimé sa profonde gratitude pour l’influence positive de Spielberg. Elle a crédité le réalisateur pour avoir changé la trajectoire de sa vie. Elle a admis que sa vie aurait été radicalement différente si Spielberg ne l’avait pas choisie pour ET. Malgré les défis rencontrés au cours des premières années de sa carrière, la résilience de Barrymore et le soutien de personnalités influentes telles que Spielberg et Davis l’ont aidée à devenir l’actrice accomplie qu’elle est aujourd’hui.