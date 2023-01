La vie mensongère des adultes : à quelle heure commence la nouvelle mini-série Netflix ?

Netflix

Netflix ajoute à son catalogue La vie mensongère des adultes, une nouvelle mini-série dramatique. Sachez à quelle heure il ouvre.

©NetflixLa vie mensongère des adultes

Dans un nouveau chapitre de premières en Netflix arrive La vie mensongère des adultes, une mini-série italienne qui est sur le point d’arriver sur la plateforme. Cette bande contient un total de six épisodes et est une combinaison de drame, de dépassement et de romance. Une histoire unique basée sur le livre de Hélène Ferrante du même nom, un auteur déjà connu chez le géant du streaming et qui crée souvent des hits.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de La vie mensongère des adultes Remarques: « C’est un portrait puissant et unique du passage de Giovanna de l’enfance à l’adolescence dans les années 90. A la recherche d’elle-même après une enfance heureuse, la jeune femme est tiraillée entre deux facettes liées au sang de Naples qui se craignent et se détestent : la Naples des hauteurs, avec son masque élégant, et celle des bidonvilles, démesurée et insignifiante. Alors, aussi, Giovanna oscille entre haut et bas, montante et descendante, surprise que cette ville à deux visages n’offre ni réponse ni échappatoire. ».

Sans aucun doute, c’est une histoire qui montre comment l’âge adulte peut influencer les autres. Aussi, bien sûr, l’acceptation qu’il faut se montrer tel qu’il est, mais pas celui des autres, mais plutôt le sien. Quelque chose qui, bien sûr, est un élément fondamental de ce drame italien qui arrivera sur la plateforme dans les prochaines heures. Et, malgré le fait que l’histoire soit peu connue dans le monde, les fans du livre original attendent déjà sa première.

Aussi, quelque chose de fondamental qui a la production que Netflix adaptera c’est qu’il est entièrement fabriqué en Italie. Quelque chose qui a toujours caractérisé Ferrante, c’est que ses histoires se déroulent dans son pays et c’est quelque chose qui ne change pas. Pour cette raison, encore une fois, le géant du streaming apportera une de ses créations à son catalogue et il le fera en tournée, à cette occasion, Naples et les endroits les plus reculés du sud.

Et c’est ce qui amène de nombreux fans à attendre avec impatience la première de cette histoire. Bien sûr, pour l’instant, nous devrons continuer à attendre sa première. Ceci est dû au fait la mini-série sera diffusée dans le monde entier sur Netflix uniquement à cinq heures du matin. C’est-à-dire qu’il reste encore quelques heures pour son lancement, même s’il est sur le point d’être publié.

