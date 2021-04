La vie exige de nombreux défis de notre corps

Lorsque vous vous souvenez de l’histoire de votre vie, qu’est-ce qui vous vient en premier dans votre mémoire? Cette question peut être un canal pour se souvenir de beaucoup de bonnes choses qui avec le temps sont tombées au bord du chemin, il se peut même qu’elles soient à l’intérieur d’un coffre plein de poussière et de toiles d’araignées, invisibles face à tant d’autres événements, mais elles sont vivantes , seulement oublié.

Nous avons une très forte tendance à enregistrer les mauvais faits plutôt que les bons, en raison de toute la chimie impliquée dans des événements considérés comme traumatisants. Les feuilletons et les chansons d’amour sont des exemples de la façon dont la vie finit par tourner autour de trahisons, de douleurs et de pertes, de vrais drames qui font partie de notre vie quotidienne.

Mais il y a beaucoup de gens qui, lorsqu’ils entendent la même question, s’ouvrent dans un sourire, se mettent à rire de leurs propres souvenirs, non pas qu’ils n’aient pas été exposés à de mauvais faits et parfois même tragiques, mais ont en quelque sorte accepté les invitations de la vie avec plus de légèreté. , ou même eu la chance de recevoir plus de soutien. En fait, il n’est pas possible de comprendre les trajectoires de vie d’une personne sans s’asseoir à cœur ouvert pour les écouter.

Le fait est que quelque chose se passe, une lumière s’allume à l’intérieur de la poitrine et nous sommes capables d’avancer même au milieu de tant de défis. Comprendre les raisons de la vie est impossible, chacun s’accroche à un chemin qui a du sens pour lui-même et met la voiture sur la route. D’autres veulent toujours vous faire suivre les mêmes étapes, ils ont besoin de soutien pour rester dans la croyance qu’ils ont choisi de croire. Le fait est qu’il n’y a pas de bien et de mal, il y a ce qui a du sens pour vous.

Parmi tant de défis, nous en avalons certains qui n’ont aucun sens quand nous pensons rationnellement, mais nous sommes obligés d’accepter sans aucune chance de négocier. On ne nous a pas appris à gérer les pertes, il y a des gens qui n’ont jamais reçu de conseils ou de câlins dans les moments difficiles, et maintenant nous devons revisiter tous nos souvenirs, nos peurs, nos douleurs et notre passé, afin de vérifier quels outils nous avons vivre intérieurement dans le moment présent.

Nous avons vécu plusieurs deuils depuis notre naissance, nous avons perdu les genoux de la mère, nous avons appris à marcher seuls, nous avons traversé le premier jour d’école sans parents, nous sommes tombés du vélo, nous avons perdu un animal de compagnie, les gens que nous aimons quittent ce monde et certains quittent nos vies d’une autre manière. Nous continuons et vivons le deuil du corps infantile, nous entrons dans l’adolescence, l’âge adulte, nous aimons, nous souffrons, nous perdons et nous passons à autre chose.

Nous sommes à l’école de la vie, chaque minute est comptée dans notre dossier scolaire, nous nous soucions beaucoup de chaque chute, essuyons nos larmes et nous nous levons. Tous les bagages accumulés génèrent des ressources internes pour nous permettre de faire face à de nouveaux défis, mais nous avons souvent le sentiment de manquer d’outils, donc nous nous sentirons tendus.

Il est nécessaire de ramener notre attention sur ce que nous sommes, nous respirons, en nous rappelant comment nous avons réussi à franchir tant d’obstacles, en rappelant les dons que la vie nous a apportés. La gratitude est un outil puissant, lorsque nous reconnaissons en nous cette capacité à nous sentir vraiment reconnaissants pour la vie, nous nous sentons automatiquement soutenus et dynamisés.

Comme je l’ai écrit à un moment donné dans ce texte, chacun a une histoire, donc les défis peuvent être les mêmes dans un certain sens, mais infiniment différents, car nous les vivons d’une manière très particulière. Mon objectif n’est pas de fermer un sujet car il n’y a aucun moyen de le faire, mais de l’ouvrir à une réflexion interne, peut-être que ce texte peut vous aider à surmonter les défis de la vie et s’il aide d’une manière ou d’une autre à réduire les frictions internes et externes que vous passent, alors cela aura valu beaucoup l’intention.