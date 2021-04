La vie est étrange: les vraies couleurs présentent une capture de performances époustouflante dans la scène d’ouverture

Life Is Strange: True Colors se montre clairement avec sa scène d’ouverture, que l’éditeur Square Enix a partagée en ligne aujourd’hui. La scène est centrée sur le protagoniste Alex Chen, qui discute avec son assistante sociale de son séjour en famille d’accueil et de la nouvelle vie qui l’attend à Haven Springs avec son frère, Gabe.

La scène entière se concentre entièrement sur Alex et permet au jeu de présenter sa nouvelle capture de performances. C’est en fait un truc vraiment impressionnant – vous pouvez lire exactement comment la protagoniste se sent juste à travers ses yeux et son langage corporel. Évidemment, nous avons déjà vu ce type de technologie utilisé dans des titres comme The Last of Us, mais cela représente une sérieuse avancée par rapport aux précédents jeux Life Is Strange.

Que pensez-vous de cette scène d’ouverture? Êtes-vous impatient d’en savoir plus sur le jeu? Vous pourrez suivre l’intégralité du parcours d’Alex à partir du 10 septembre sur PlayStation 5 et PS4.