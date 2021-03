La vie est étrange: les vraies couleurs confirmées pour PS5 et PS4, sortie en septembre

Annoncé dans le cadre du livestream inaugural de Square Enix Presents, Life Is Strange: True Colors arrivera sur PlayStation 5 et PS4 le 10 septembre 2021. Le développement est dirigé par Deck Nine Games, qui a déjà travaillé sur Life Is Strange: Before the Tempête. Cette nouvelle confirme presque un rapport précédent selon lequel DONTNOD Entertainment a quitté la franchise. Découvrez la bande-annonce ci-dessus, qui nous donne un aperçu du nouveau protagoniste. Une autre information importante est que True Colors ne sera pas épisodique – c’est simplement un gros jeu cette fois-ci.

Son nom est Alex et elle peut ressentir les émotions des autres, allant même jusqu’à les changer complètement. Le nœud de l’histoire est que le frère d’Alex est mort dans un « soi-disant accident », mais elle veut utiliser son pouvoir pour découvrir la vérité. Vous pourrez explorer librement le nouvel emplacement de Haven Springs – marcher dans ses rues, entrer dans les magasins et découvrir ses secrets. Vous pourrez même développer des amitiés avec des citadins et potentiellement trouver l’amour avec Ryan ou Steph.

L’achat de Life Is Strange: True Colors sur le PlayStation Store vous donne droit à la version PS5 et PS4, le pack étant une version au prix complet de 49,99 € / 59,99 €. Une édition ultime plus chère regroupera même Life Is Strange Remastered et Life Is Strange: Before the Storm Remastered. La précommande du jeu vous donnera accès à quatre tenues supplémentaires pour Alex, dont 24 dans le jeu de base. La bande originale joue toujours un rôle important dans un titre Life Is Strange, et cette dernière entrée mettra en vedette Radiohead, Phoebe Bridgers, Gabrielle Aplin et de tout nouveaux morceaux de mxmtoon et Novo Amor.

