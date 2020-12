La vie du tiktoker Charli D’Amelio deviendra une émission de télé-réalité

sur la photo: Charli et Dixie D’Amelio (Photo: Instagram)

De la plate-forme de partage vidéo TikTok à la plate-forme Hulu Steraming; des écrans de smartphone aux écrans de télévision; des pilules d’exposition médiatique de quelques dizaines de secondes à une vraie émission de télé réalité dédiée à leur famille: c’est le dernier bond qu’ils s’apprêtent à faire Charli D’Amelio et soeur Gamelle, deux des stars de TikTok les plus suivies au monde qui, à partir de l’année prochaine, auront un spectacle axé sur elles et leur vie à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. L’annonce est venue de la plate-forme appartenant au géant Disney: la série s’intitulera The D’Amelio Show et sera disponible l’année prochaine pour les abonnés à Hulu.

Ce n’était qu’une question de temps avant que la jeune star de TikTok ne décroche un tel succès. La fille n’a que 16 ans mais sur le réseau social d’origine chinoise elle a un public de maintenant 100 millions d’abonnés qui croît au rythme d’environ 100 000 par jour; Là soeur aînée Dixie Elle a 19 ans mais a rapidement suivi les traces de Charli et est sur le point d’atteindre 50 millions de fans. Les deux – danseur et chanteur – sont désormais des personnalités sur les lèvres de la plupart des adolescents qui utilisent TikTok et au-delà: Charli et Dixie peuvent être considérés comme de véritables célébrités également sur d’autres plateformes sociales et concluent des accords commerciaux d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars avec des entreprises qui les recherchent depuis des mois comme l’appui des célébrités.

Ces aspects de leur vie seront au centre de la série qui s’achèvera bientôt sur Hulu, dans laquelle les deux apparaîtront avec leur mère Heidi, leur père Marc et le train en marche d’invités, d’amis et de collaborateurs qui fait désormais partie de leur quotidien. L’un des points centraux du D’Amelio Show sera en fait de raconter la vie de la famille et les nombreuses façons dont le succès soudain change certains aspects. La série documentaire durera 8 épisodes et débutera en 2021, même si on n’a pas encore annoncé exactement quand.