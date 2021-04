La vie déconnectée de ceux qui perdent et gagnent

Il semble que les jours deviennent plus grands et pareils. La tristesse est une routine et, depuis que tu es parti, les choses ne sont pas faciles … le ciel bleu n’est plus si beau, la nourriture a perdu son goût et les aboiements du chien du voisin ne sonne plus aussi cool qu’autrefois.

Tout est vide, insignifiant et petit parce que vous n’êtes pas avec moi. Eh bien, ces jours-ci, je n’ai fait qu’une chose, tu m’as manqué … J’ai parcouru les rues en voiture à ta recherche, mais les rues m’ont amené ici, l’endroit où j’ai perdu mon sentiment, j’ai perdu mon âme. J’ai arrêté d’être ce que j’étais, j’abandonne d’être ce que je suis pour essayer d’être ce que tu veux que je sois.

Je commence à penser à quel moment je t’ai perdu, quel a été le point prépondérant de notre séparation et je me rends compte à quel point c’était méchant de ma part, de ne penser qu’à mon bonheur. Ces choses ne m’ont mené à rien et m’ont fait courir après le vent. C’était ça?

Je pense avoir étouffé les attentes qui existaient entre nous. J’espère que la vie me pardonnera ce que j’ai fait. Mon cœur me fait toujours ressembler à un connard et je finis par glisser dans mes attitudes même si j’ai les meilleures intentions.

Bien que tout le monde joue le jeu de l’amour, je pense que nous ne sommes pas prêts à le gagner. Peu importe l’âge, le défi est le même pour tout le monde et joué tous les jours. J’avoue que je ne peux toujours pas jouer au niveau facile.

Pour supposer que je ne suis pas préparé pour le jeu, je pense que je connais déjà la raison pour laquelle je vous ai perdu et la réponse est: je n’ai pas perdu, parce que vous ne pouvez pas perdre ce que vous n’avez jamais possédé. C’est vrai, je n’ai jamais eu d’amour, mais j’aimais déjà. Sauf peut-être que je l’ai mal aimé, je pense que le sentiment a toujours été une rue à sens unique.

Ils disent que la première étape pour corriger une erreur est de la commettre. Je suppose que je ne savais pas comment aimer, les choses vont-elles changer à partir de maintenant? Je pense qu’il est temps de gagner ce jeu!