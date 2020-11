La vie de Ken Osmond après «  Leave It To Beaver  » était intéressante, mais pas parce qu’il a grandi pour être Alice Cooper

Ken Osmond a passé les années 1950 et 1960 devant une caméra de télévision, mais il était surtout connu pour avoir incarné le mauvais garçon, Eddie Haskell, dans le classique de la télévision, Laisse le au castor. Dans la série, il était le meilleur ami trop poli mais constamment intrigant de Wally Cleaver. Une fois la série terminée, la vie d’Osmond a pris une tournure différente de celle attendue, mais il ne s’est pas réinventé en tant que dieu du rock comme tant de gens le supposent.

Mettons une chose au clair, Eddie Haskell n’a pas grandi pour être Alice Cooper

Dans les années 1970, une rumeur a commencé à circuler selon laquelle Osmond, qui incarnait Eddie Haskell, était devenu la légende du rock Alice Cooper. Selon un article de 1975 dans Les nouvelles de Miami, la rumeur a commencé lorsque Cooper a été mal cité. Le rockeur a déclaré à la publication qu’il s’était comparé à Eddie Haskell lors d’une interview, mais que l’intervieweur avait écrit qu’il était Eddie Haskell.

Alice Cooper | Grant Lamos IV / Getty Images

CONNEXES: « Laissez-le au castor »: vous ne croirez pas pourquoi June Cleaver portait toujours des perles

Au moment où la rumeur a commencé à circuler, Osmond avait laissé agir derrière. Cooper a été laissé pour combattre les histoires seul. Pour ceux qui se demandent, Alice Cooper est née Vincent Damon Furnier. Cooper n’était pas un enfant acteur mais a toujours rêvé d’être une rockstar. Il a grandi à Detroit avant de déménager avec sa famille à Phoenix.

Ken Osmond a été policier pendant 18 ans

Alors que les rumeurs circulaient selon lesquelles Alice Cooper était le véritable Eddie Haskell, l’acteur qui le représentait travaillait déjà dans un cheminement de carrière très différent. Après avoir eu du mal à trouver des emplois d’acteur, Osmond a décidé de servir le public. Il est devenu policier pour le département de police de Los Angeles en 1970.

Tony Dow comme Wally Cleaver, Ken Osmond comme Eddie Haskell, Frank Bnak comme Clarence «Lumpy» Rutherford et Jerry Mathers comme Beaver Cleaver | Walt Disney Television via les archives de photos Getty Images

Osmond a passé plus d’une décennie en tant que flic moto avant de se retirer de la force. Pendant son travail, il a failli être tué. En 1980, Osmond a été abattu trois fois alors qu’il poursuivait un voleur d’automobiles présumé. Selon The Associated Press, deux des balles ont été arrêtées par le gilet pare-balles d’Osmond, tandis qu’une troisième balle a rebondi sur la boucle de sa ceinture. L’homme qui a tiré sur Osmond a ensuite été jugé pour le meurtre d’un autre homme.

Ken Osmond est retourné à Hollywood après sa retraite de la police

Alors qu’il travaillait pour le LAPD, Osmond a tenté de faire profil bas. Selon les rapports, il a essayé de changer son apparence autant que possible. L’espoir était qu’il ne serait pas facilement identifiable par le public. Cependant, ses collègues savaient exactement qui il était et son désir d’agir n’a jamais vraiment disparu.

Ken Osmond | Paul Archuleta / FilmMagic

EN RELATION: Ken Osmond et Jerry Mathers étaient-ils des amis dans la vraie vie?

Après sa retraite de la police, il a commencé à revenir lentement sous les feux de la rampe. Il a commencé à apparaître dans des jeux télévisés et, plus tard, à reprendre son rôle d’Eddie Haskell sur Le nouveau laissez-le au castor. Osmond a repris son rôle dans le long métrage de 1997, Laisse le au castor. Son dernier crédit d’acteur est venu en 2016. Osmond est décédé en mai 2020 à son domicile à Los Angeles.