La vidéo virale de Luis Miguel défendant Armando Manzanero

La série de Luis Miguel sur Netflix a passé en revue tout le début musical du chanteur et bien sûr la figure d’Armando Manzanaro était présente. L’auteur-compositeur-interprète a perdu la vie ce lundi à cause de Covid-19 et les fans du Soleil du Mexique ont commencé à se souvenir de lui. En attendant, une vidéo est devenue virale où le chanteur défend son compositeur contre un journaliste. Épingle de sûreté!

L’artiste décédé à l’âge de 86 ans a été joué par Pierre David dans la première saison de l’émission à succès sur la vie de l’idole mexicaine. Là, il a montré comment il a composé l’album de 1991 Romance après le départ de Juan Carlos Calderón et à la demande expresse de Luis Miguel de faire des boléros.

L’album sorti par le label WEA Latina a été un succès et a vendu plus de 7 millions d’exemplaires Dans le monde entier. C’est pourquoi Manzanero a été pour toujours lié au chanteur et a gagné l’affection des fans. Dans les dernières heures, les fans ont sauvé une vieille vidéo où Luismi défend l’auteur-compositeur-interprète parce que le journaliste chilien Álvaro Salas lui a demandé « quelle est vraiment Armando Manzanero ».

Luis Miguel: la vidéo virale du chanteur défendant Armando Manzanero

« Si vous pouvez mesurer sa taille de la tête au ciel, je pense qu’il est plus grand que vous »a été la réponse du Mexicain qui a fait taire le journaliste. La vidéo publique de Janosik Garcia a déjà plus de 270000 vues, 4600 likes et près de 1000 retweets. « Bravo Luis Miguel, très bonne réponse et vous. Très intelligent », était l’un des centaines de commentaires.

Alors que Luis Miguel ne s’est pas encore exprimé publiquement sur la mort de Manzanero, son frère Alejandro Basteri lui a laissé un message significatif sur les réseaux sociaux. «Le succès est presque facile à obtenir. Le plus difficile est de le mériter « Il a écrit à côté d’une image en noir et blanc du compositeur qui a perdu la vie à cause du coronavirus.