La vidéo virale de l’accent argentin d’Anya Taylor-Joy qui fait fureur sur les réseaux

Anya Taylor-Joy est l’une des actrices les plus populaires d’aujourd’hui, non seulement pour son talent qui l’a emmenée au sommet d’Hollywood, mais pour un charisme unique qui en fait la préférée de nombreuses personnes dans le monde, et surtout en Argentine, lieu où il a vécu une partie de son enfance et a planté ses racines. Récemment Une vidéo d’elle parlant avec une expression particulière est devenue virale et est devenue une fureur parmi les Argentins.

Le joueur de 24 ans vient de vivre une excellente année 2020, après avoir joué dans la mini-série Gambito de Dama sur le service de streaming Netflix, qui a été un succès retentissant pour la plate-forme. Sa grande participation à la fiction basée sur le roman de Walter Tevis le signifiait deux belles décorations pour sa carrière: un Golden Globe et un SAG Award, qui a été obtenu par le vote de ses collègues.

Bien qu’il soit né à Miami, aux États-Unis, a vécu jusqu’à six ans à Buenos Aires et a reconnu plus d’une fois que l’Argentine y occupe une place très spéciale, puisque son père est argentin et avant la pandémie de coronavirus, il avait l’habitude de visiter le pays pendant ses vacances. Le réseau social Twitter l’a remise à l’honneur ces dernières heures pour une vidéo devenue virale.

Il s’agit de une interview de février 2020 dans le programme Vivre avec Kelly et Ryan, animé par Kelly Ripa et Ryan Seacrest. Là, il propose d’échanger des questions et en un instant, elle est interrogée sur son goût de glace préféré, auquel il répond sans hésitation: « Dulce de leche. Argentine. Dulce de leche ». La caractéristique qui a le plus attiré l’attention est que Il parlait en anglais et il a soudainement changé de ton pour un accent argentin. Regardez la vidéo!

7 avril 2021





Bien que cette conférence circule déjà sur Internet depuis plus d’un an, ses fans argentins ont publié la coupe de l’interview et ont fait des mèmes amusants. Les commentaires des utilisateurs de Twitter avaient le ton de: « J’adore la façon dont il passe soudainement au mode Buenos Aires de nulle part ». Ils continueront à apprécier leur travail, alors que l’actrice tourne le film de David O. Russell, continuera avec The Northman et fera sa première cette année Last Night à Soho.