La vidéo virale de Kid Kicking Thanos a James Gunn plaisantant sur un film DC & Marvel Crossover

James Gunn déclare en plaisantant que la vidéo virale de Thanos a ruiné ses chances de faire son film croisé DC et Marvel. Au cours du week-end, une vidéo est devenue virale d’un enfant accourant et donnant des coups de pied à un imitateur de Thanos dans la tête sous les yeux de Captain America et Iron Man. En fin de compte, un homme en costume de Batman était le seul à venir à la défense de Thanos. La vidéo semble être lors d’un événement pour enfants, les super-héros interagissant avec leur jeune public.

Je commence enfin à travailler sur mon croisement cinématographique Marvel-DC de rêve et des images de fuites bâtardes le premier jour du tournage. Tellement pas cool. pic.twitter.com/FIPK7fGKIH – James Gunn (@JamesGunn) 20 février 2021

Dans la vidéo, un très jeune fan de Marvel Cinematic Universe a vu une opportunité de faire ce que Thor ne pouvait pas à l’origine. L’enfant non identifié accourt alors que l’imitateur de Thanos est au sol et lui donne un coup de pied à la tête, tandis qu’un autre enfant vient en courant derrière lui pour faire de même. Le personnage de DC Batman essaie de protéger Thanos des enfants indisciplinés alors que les hommes habillés en Iron Man et Captain America ont l’air stupéfaits en arrière-plan. James Gunn a profité de l’occasion pour faire une blague assez solide. « J’ai enfin commencé à travailler sur mon croisement cinématographique Marvel-DC de rêve et des images de fuites bâtardes le premier jour de tournage. Tellement pas cool », a déclaré le réalisateur.

Pour mémoire, James Gunn ne fait pas un film croisé cinématographique Marvel et DC, bien qu’il y ait plus que probablement beaucoup de fans qui aimeraient voir cela se produire un jour sur grand écran. Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo originale de Thanos se faisant botter la tête a été regardée près de 10 millions de fois et beaucoup de gens essaient de comprendre pourquoi Batman traîne avec les personnages du MCU. Quoi qu’il en soit, c’est une vidéo que vous devez regarder plusieurs fois pour tout imprégner.

Les enfants de cette réunion particulière ne se souciaient pas vraiment du fait que Batman ne fasse pas partie du MCU. Au lieu de cela, ils étaient concentrés sur la vengeance du Mad Titan. On ne sait pas pourquoi l’homme en costume était au sol en premier lieu, mais les enfants étaient plus que disposés à prouver que vous n’avez pas toujours besoin de super pouvoirs pour éliminer le mal. Parfois, un coup de pied à la tête parfaitement synchronisé suffira, ce que le pauvre homme en costume de Thanos a appris à ses dépens.

La vidéo montre également à quel point les jeunes fans sérieux prennent leurs films de bandes dessinées. Thanos a fait des choses horribles, comme tuer Gamora et Vision, tout en transformant la moitié de l’univers en poussière en même temps. Iron Man a même sacrifié sa vie pour faire tomber le Mad Titan, ce qui a attristé même les fans adultes. Il n’est donc pas étonnant que ces enfants détestent le méchant géant violet. Espérons simplement que ce costume contenait une protection supplémentaire de la tête, car cet enfant avait une force sérieuse derrière ce coup de pied. Vous pouvez voir la vidéo virale du coup de pied de Thanos ci-dessus, grâce à Twitter officiel de James Gunn Compte.

Sujets: Avengers, Justice League, Guardians of the Galaxy