La VIDÉO VIRALE de Jenna Ortega prononçant le nom "Rihanna" la bonne manière

célébrités

Encore une fois, Jenna Ortega fait partie d’une viralisation, mais curieusement à cause de la façon dont elle prononce « Rihanna » devant le public. Vous ne l’avez pas vu ?

©GettyLa VIDÉO VIRALE de Jenna Ortega prononçant le nom « Rihanna » de la bonne façon.

Jenna Ortega a atteint une certaine renommée mondiale en jouant mercredi Addams dans la série Merlin du service de streaming Netflix, qui est devenu l’un des plus réussis de l’histoire de l’entreprise. Face à cela, leurs réseaux sociaux ont explosé et leurs fans sont à l’ordre du jour dans chacun de leurs déplacements, aussi curieux soient-ils. Maintenant, la façon dont vous prononcez « Rihanna » est devenue virale.

Le programme basé sur la famille Addams, créé par Alfred Cough et Miles Millar, a été créé en novembre 2022 et en quelques jours, il s’est imposé parmi les critiques de la presse, mais aussi avec l’accompagnement du public. Il ne fait aucun doute que c’était son titre le plus important l’année dernière, en plus d’avoir également fait partie de Cri, Studio 666, X et Carnage américain.

+La vidéo de Jenna Ortega prononçant « Rihanna » correctement

L’un des premiers prix de 2023 a été les Golden Globes, où Jenna Ortega faisait partie de la cérémonie lors de la présentation de la catégorie de la meilleure chanson dans un film. Avant les nominés, il a passé en revue et mentionné: « Je vais arriver à la chanson originale dans une minute, nous avons des artistes comme Taylor Swift et Rihanna en lice pour ce prix. ». Cependant, il était frappant de voir comment il prononçait « Rihanna ».

L’utilisateur de TikTok @sugenshin_ a noté que le chanteur du mercredi avait prononcé le nom de Rihanna d’une manière différente de ce que j’imaginais et posté une vidéo devenue virale sur le réseau social. Là, il a remarqué que la bonne façon était comme il le mentionnait jenna: « Ri-hi-ha-na » c’est comme ça qu’il faut le prononcer et pas seulement « Ri-ha-na ».

Grâce à ce clip, les commentaires sur la publication du tiktoker ont révélé que tout le monde prononçait le nom de Rihanna dans le mauvais sens. D’un autre côté, le public au Royaume-Uni a clairement fait savoir que là-bas, il l’a toujours dit de la manière dont Jenna Ortega Je présente. Près d’un mois après cela, les fans continuent d’en savoir plus sur la star et en l’occurrence, une curiosité s’est manifestée auprès de la chanteuse.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?