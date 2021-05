La vidéo virale de Charlie Bit My Finger supprimée de Youtube après avoir été vendue en tant que NFT

YouTube supprimera aujourd’hui la vidéo virale emblématique «Charlie Bit My Finger» de ses serveurs. La vidéo de 2007 a été vendue en tant que NFT (jeton non fongible) pour un montant impressionnant de 760 999 € en l’honneur de son 14e anniversaire de téléchargement. La vidéo mémorable est désormais la propriété exclusive du nouveau propriétaire et sera effacée de YouTube pour toujours. Le monde de la NFT a lentement décollé au cours de l’année écoulée sans aucun signe de ralentissement, car les gens visent à posséder une œuvre numérique originale et unique.

«Charlie m’a mordu le doigt – encore!», Alias ​​«Charlie Bit My Finger» ou «Charlie Bit Me», a été mis en ligne pour la première fois sur YouTube en mai 2007. La vidéo présente deux frères du Royaume-Uni, Harry Davies-Carr (3- ans à l’époque) et Charlie Davies-Carr (à l’âge d’un an), alors que Charlie mord le doigt de son frère aîné. Lorsque Howard Davies-Carr a examiné les images pour la première fois, il n’y a rien vu de remarquable. Cependant, tout a changé lorsqu’il a téléchargé la vidéo sur l’ordinateur.

Howard Davies-Carr a mis en ligne «Charlie Bit My Finger» sur YouTube pour le partager avec son père, qui vivait aux États-Unis à l’époque. La vidéo était beaucoup trop volumineuse pour être envoyée par e-mail, YouTube était donc la meilleure option suivante. Davies-Carr et sa famille n’avaient aucune idée que la vidéo allait devenir l’une des vidéos virales les plus importantes et les plus célèbres jamais téléchargées sur la plate-forme. Au moment d’écrire ces lignes, « Charlie Bit My Finger » a été vu plus de 882 millions de fois, ce qui a rapporté à la famille une somme d’argent substantielle au fil des ans, qui comprend désormais près d’un million de dollars, grâce à la récente vente aux enchères NFT.

Alors que YouTube supprimera « Charlie Bit My Finger » de ses serveurs à un moment donné aujourd’hui, cela n’empêchera évidemment pas les gens de télécharger avant eux. Cela étant dit, ils n’auront pas la version authentique, en raison de la vente aux enchères NFT. Le gagnant de l’enchère NFT aura le certificat d’authenticité de la vidéo originale, ce que personne d’autre ne pourra prétendre. En plus de remporter les droits exclusifs de la vidéo, le gagnant de la vente aux enchères aura la chance d’en faire une version mise à jour avec Harry et Charlie, qui sont maintenant adolescents.

«Charlie Bit My Finger» n’est pas la seule vidéo ou mème YouTube virale à être vendue en tant que NFT ces derniers mois. Des classiques comme «Leave Britney Alone», «David After Dentist», le meme «Disaster Girl» et le Nyan Cat, se sont tous vendus pour des sommes folles. Pour ceux qui s’inquiètent du monde de la crypto-monnaie et de son impact sur l’environnement, la famille Davies-Carr veut que tout le monde sache qu’elle fait un don pour «compenser les coûts de compensation de carbone de l’extraction de bitcoins avant même que nous ne craignions d’avoir quelque chose qui reste», et d’utiliser tout ce qui reste pour l’éducation des garçons. Le NFT et la cryptographie ont récemment été critiqués pour avoir créé des millions de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone chauffant la planète. CNN a été l’un des premiers points de vente à signaler que «Charlie Bit My Finger» a quitté YouTube pour toujours. Regardez la vidéo originale ci-dessus avant qu’elle ne soit supprimée.

