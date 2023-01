La vidéo virale de Babo de Cartel de Santa fuite sur Onlyfans

célébrités

Le musicien Babo est une nouvelle fois à la mode sur les réseaux sociaux cette fois car une vidéo de lui d’Onlyfans a fuité où il a même eu une rencontre sexuelle.

© Affiche du Père Noël sur YouTubebabo

babo partagé dans uniquement les fans le clip vidéo Pense à moi où l’on peut voir le musicien avoir une rencontre sexuelle avec plusieurs modèles mais tout est devenu tendance lorsque les images ont fuité et que le grand public a pu y accéder, alors les réactions de ceux qui ont vu le rappeur n’ont pas attendu.

Le Mexicain a partagé une version de Pense à moi sur YouTube mais il y avait aussi la possibilité d’accéder à la vidéo non censurée via uniquement les fans où en payant 50 dollars vous pouvez voir babo totalement nu, complétant l’acte avec différents modèles, des images qui ont fini par fuir, transformant à nouveau le musicien en tendance.

Fuite d’une vidéo risquée de Babo

babo est l’une des têtes Affiche du Père Noël et il n’est certainement pas étranger à la controverse. Le musicien a passé du temps en prison pour la mort accidentelle de son ami Ulises Buenrostro produit d’un tir qui a rebondi sur le sol et a fini par être une double tragédie pour la victime et l’agresseur. Maintenant, le Mexicain va tout raconter dans un projet commun qu’il a avec Netflix. Cette vidéo virale servira sûrement de promotion compte tenu du nombre de réactions qu’elle suscite sur Internet.

uniquement les fans est un site Web où vous pouvez partager du contenu érotique risqué et le vendre pour une bonne somme d’argent. babo a profité de cette alternative et était probablement convaincu que les images n’allaient pas être divulguées, lui permettant de continuer à facturer le clip vidéo. Pense à moi à ses abonnés, mais maintenant que c’est viral sur le réseau, cela n’arrivera pas. Quelle leçon !

Scandale au niveau de Pamela Anderson et Tommy Lee? D’où les réactions à la vidéo mettant en vedette babo et les modèles où le rappeur mexicain peut être vu complètement nu en train d’avoir une rencontre sexuelle avec ses compagnons, on peut parler d’un vraiment scandaleux et babo Vous devrez composer avec les connotations de l’affaire : positives ou négatives ? Le temps dira…

+ Réactions à la vidéo de Babo

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?