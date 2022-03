La vidéo TikTok utilise des illusions d’optique pour révéler des traits de personnalité

Un TikToker du nom, ItsMeFuzz est devenu viral après avoir publié des vidéos sur les illusions d’optique et ce qu’elles disent sur sa personnalité.

Il a publié de nombreuses vidéos sur les illusions d’optique, cependant, sa récente vidéo a attiré beaucoup d’attention avec plus de 7 millions de vues.

Les illusions d’optique sont celles où une image contient différentes images de manière ambigüe. Chaque personne voit la même image, cependant, tout le monde remarque quelque chose de différent.

Quelle image une personne remarque en premier détermine sa personnalité. Tout le monde aime découvrir quelque chose sur lui-même et la même chose s’est produite avec cette vidéo TikTok.

Les premières illusions d’optique révèlent quel côté de votre cerveau est le plus fort.

La première image est celle de ce qui pourrait être vu comme une femme ou un homme jouant du saxophone. Le TikToker a expliqué ce que signifie voir chaque image.

L’homme et la femme représentent des côtés différents de son cerveau. Les deux traits de personnalité incluent être soit artistique, soit analytique.

« Si vous avez fini par voir la femme en premier, cela signifie que le côté droit de votre cerveau est plus développé que le gauche, donc vous êtes plus créatif et artistique », a-t-il déclaré.

« Mais si vous avez vu l’homme jouer du saxophone, vous êtes plus gauche, ce qui signifie que la logique est votre point fort et que vous êtes meilleur en pensée analytique. »

La deuxième illusion d’optique révèle comment vous interagissez avec les autres.

La deuxième image qu’il a partagée comprenait un arbre et deux visages se regardant. Une fois de plus, le TikToker a expliqué la différence entre les deux et ce que chacun signifie.

« Si vous avez fini par voir l’arbre en premier, cela signifie que vous portez une très grande attention aux détails et que vous êtes également très doué pour lire l’humeur des gens », a-t-il déclaré.

« Mais si vous avez fini par voir les visages des gens en premier, vous êtes bien meilleur pour rester calme et traiter avec les gens, même s’ils sont nerveux. »

Les internautes ont eu des résultats mitigés.

Beaucoup de gens étaient ravis de découvrir lequel des autres traits de personnalité qu’ils avaient et étaient ravis de savoir qu’ils correspondaient parfaitement aux représentations de TikToker.

Cependant, de nombreuses personnes ont affirmé avoir vu les deux images en même temps et se sont demandé ce que cela signifiait pour elles.

Un utilisateur a commenté: « Je les vois en quelque sorte tous les deux en même temps … pas même une fraction de seconde entre eux. »

Un autre utilisateur a commenté: «J’ai vu les deux en même temps pour chacun d’eux. Qu’est-ce que ça veut dire? »

De nombreuses personnes ont répondu à ces commentaires en déclarant que voir les deux images en même temps pouvait signifier qu’elles avaient des traits des deux personnalités.

De nombreuses personnes ont également déclaré avoir vu des images qui n’étaient même pas mentionnées par le TikToker.

Une personne a commenté: « J’ai vu un canard sur le premier. »

Une autre personne a commenté: « Le premier, j’ai pensé que c’était une balle à droite, qu’est-ce que cela signifie pour moi alors? »

De nombreuses autres personnes ont même remis en question le raisonnement du TikToker sur les traits de personnalité basés sur les images. Certaines personnes ont déclaré que l’idée d’avoir un cerveau gauche ou droit est fausse.

Un utilisateur a écrit: «Ce n’est pas une mesure précise de la dominance du côté cérébral. Ce n’est pas aussi simple! »

Un autre utilisateur a écrit : « La théorie du cerveau gauche-droit s’est déjà révélée fausse.

Sanika Nalgirkar, MFA, est une écrivaine qui couvre des sujets de divertissement et d’actualité, de style de vie et de culture pop.