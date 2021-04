La vidéo The Witcher: Behind the Scenes donne un aperçu des coulisses de la saison 2

Travailler sur le 2ème saison la série à succès Netflix Le sorceleur complété avec succès été. Rien ne devrait donc s’opposer au début de la nouvelle saison sur la plateforme du fournisseur de streaming cette année. À la fin du tournage, les responsables ont maintenant publié une courte vidéo teaser qui nous rapproche de certaines scènes des coulisses.

The Witcher: La saison 2 est terminée

Dans la vidéo des coulisses, nous obtenons Geralt de l’acteur de Riva au début Henry Cavill pour voir qui remercie toute l’équipe pour son travail après le dernier coup de feu. Showrunner Lauren Schmidt Hissrich parle dans la vidéo de la fusillade, qui a duré au total 158 jours et s’est en partie déroulée au milieu de la nuit dans une forêt. Dans l’ensemble, les conditions n’étaient pas vraiment faciles.

En raison de la pandémie mondiale, l’équipe a dû porter des masques à tout moment et se conformer à toutes les réglementations en matière d’hygiène. Plusieurs fois, l’équipe a été forcée d’arrêter de filmer en raison de la Pandémie Corona pour interrompre complètement. De plus, Cavill a décidé en décembre 2020 qu’un Blessure au genou fermé, c’est pourquoi le travail a dû être à nouveau suspendu.

Il a été tourné dans le cadre de la 2e saison sur un total de 15 lieux différents avec 89 acteurs et 1200 membres d’équipage. Le showrunner promet de nombreux nouveaux personnages, scénarios et bien sûr d’autres monstres auxquels Geralt, Ciri, Yennefer et Jaskier seront confrontés pour la saison à venir.

Bien que les dernières scènes soient dans la boîte, la soi-disant post-production commence maintenant. Cela peut durer plusieurs mois, c’est pourquoi le début de la nouvelle saison n’est prévu qu’à l’automne ou à l’hiver 2021.