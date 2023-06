La vidéo teaser Rebel Moon de Zack Snyder montre les coulisses du film de science-fiction épique

Les fans attendent de voir plus de Zack Snyder Lune rebelle ont pu découvrir les coulisses de l’un des films les plus attendus de l’année. Lune rebelle se déroule dans une colonie lointaine et paisible au bord de la galaxie qui fait face à des menaces soudaines des armées d’un régent tyrannique nommé Balisariu. La colonie envoie Kora en mission pour trouver des guerriers d’autres planètes pour les aider à lutter contre les forces du régent. Les images nous donnent un avant-goût de ce que nous pouvons attendre du film, qui a l’air aussi épique que prévu. Découvrez-le ci-dessous.





Le prochain film d’action de science-fiction est salué comme le point de vue de Snyder sur le bien-aimé Guerres des étoiles franchise et possède une distribution impressionnante, dont Sofia Boutella dans le rôle de Kora, Charlie Hunnam, Ray Fisher, Djimon Hounsou, Jena Malone, Corey Stoll, Ed Skrein, Cleopatra Coleman, Fra Fee, Cary Elwes, Stuart Martin, Alfonso Herrera, Michiel Huisman, Doona Bae et Anthony Hopkins. Rebel Moon s’inspire des Sept Samouraïs d’Akira Kurosawa, considéré comme un classique du cinéma japonais. Snyder a précédemment mentionné Kurosawa comme une influence sur le projet, ce qui suggère que Rebel Moon sera un film réfléchi et axé sur les personnages, avec un fort accent sur la narration et la construction du monde.

Le producteur de Netflix révèle pourquoi Rebel Moon a été divisé en deux parties

Le producteur de Netflix Ori Marmur, qui a déjà travaillé avec Snyder sur le Armée des morts franchise, a reconnu l’immensité de l’univers créé par Snyder et a décidé de diviser le film en deux parties pour permettre à Snyder d’explorer les détails complexes du monde qu’il a créé. Cette décision permet également à Snyder d’approfondir les histoires et les motivations des personnages. Marmur a déclaré que l’histoire est du genre qui peut continuer à grandir et à se développer au-delà des deux parties, ce qui en fait un projet passionnant à suivre pour les fans dans les années à venir.

« Zack est arrivé avec tellement de passion. C’est un film qu’il a en tête depuis des décennies. Comme vous le savez, il a passé tellement de temps à travailler sur la propriété intellectuelle d’autres personnes dans d’autres studios. Nous avons travaillé avec lui sur Army of the Dead et nous fait des choses que les autres ne pouvaient pas faire. Nous avons fait un film, puis une préquelle et lancé une expérience en direct. Avec Rebel Moon, il a voulu repousser les limites. Quand nous avons vu à quel point le monde qu’il a créé était grand, nous avons pensé que ce serait mieux servi comme deux pièces plutôt qu’un film. C’est le genre d’histoire qui peut continuer à grandir. Il y pense comme sa façon de faire quelque chose comme Star Wars.

Le mixeur sonore Andy Koyama a également récemment révélé que des versions R-rated étendues sont prévues pour le film. Ces versions devraient inclure des images supplémentaires et pourraient être publiées à l’avenir. Koyama a récemment terminé le premier mix temporaire pour l’avant-première de la première partie, décrivant le film comme une aventure « grande, énorme et spatiale » avec un haut niveau d’excitation. Lune rebelle a été un projet passionné pour Snyder, qui a mis sa créativité et son énergie dans la création d’un univers vaste et détaillé. Le film devrait avoir une production à grande échelle avec des visuels époustouflants, mettant en valeur le style caractéristique de Snyder.

Lune rebelle La première partie devrait être diffusée sur Netflix le 22 décembre.