La vidéo semble montrer un employé de Taco Bell versant de l’eau bouillante sur les clients

Une vidéo publiée vendredi par des avocats représentant deux clients poursuivant Taco Bell semble montrer une personne derrière le comptoir d’un magasin de Dallas leur balançant un seau de liquide fumant.

Les deux hommes disent avoir subi de graves brûlures lorsqu’un gérant de magasin leur a versé de l’eau alors qu’ils se plaignaient d’une commande incomplète, selon leur procès.

La vidéo de sécurité, qui n’a pas d’audio et a été publiée dans une compilation éditée de coupes et dans une version non éditée d’une heure, semble montrer le travailleur versant de l’eau alors que des mots étaient échangés entre les clients et les employés.

La vidéo a été fournie par l’équipe juridique des clients, l’avocat des droits civiques Ben Crump et Paul A. Grinke, qui l’ont obtenue par une ordonnance du tribunal.

« Les actions de la direction et des employés de Taco Bell dans ces vidéos sont violentes, impitoyables et inexcusables », a déclaré Grinke dans un communiqué vendredi. « CT et sa tante Brittany, elles-mêmes employées de restaurant, demandent calmement la nourriture qu’elles ont payée avec leur argent durement gagné. Plutôt que de simplement résoudre le problème, les employés de Taco Bell narguent un jeune de 16 ans et le directeur leur tend une embuscade avec de l’eau bouillante.





Taco Bell à Dallas. Google Maps

Le procès, rendu public cette semaine par Crump, affirme que Brittany Davis et un mineur identifié dans le procès comme CT ont subi des lésions cutanées permanentes et un changement permanent de leur apparence à la suite de l’incident. CT est la nièce de Davis, selon Grinke.

Les images censées montrer les plaignants après la confrontation montrent de grandes cloques et une décoloration sévère. Les photos ont été publiées vendredi avec la vidéo.

La poursuite, qui a été déposée le 13 juillet devant un tribunal de district du comté de Dallas, allègue que Taco Bell et les employés du restaurant ont fait preuve de négligence grave et de négligence à l’embauche qui ont déclenché l’attaque présumée. Elle réclame plus d’un million de dollars en frais et dommages.

Dans un communiqué mercredi, Taco Bell a déclaré qu’il prenait au sérieux la sécurité des travailleurs et des clients et qu’il avait été en contact avec le propriétaire et exploitant de la franchise décrit dans la poursuite. La société a refusé de commenter davantage à l’époque, citant un litige en cours, mais a répondu à une demande de réponse à la sortie de la vidéo.

« Tout le monde mérite de se sentir en sécurité dans les restaurants Taco Bell », a déclaré la chaîne. « Nous prenons cela très au sérieux et travaillons avec notre franchisé local pour enquêter. »

La société mère de Taco Bell Yum! Brands et une entité franchisée régionale, North Texas Bells, qui sont également nommés dans la poursuite, n’ont pas répondu aux précédentes demandes de commentaires, et il en a été de même lorsqu’ils ont été informés de la couverture basée sur cette vidéo de sécurité. Taco Bell et North Texas Bells n’ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires de deux employés anonymes figurant sur la poursuite.

L’incident du 17 juin s’est produit après que Davis, CT et un autre membre de la famille ont reçu une commande incorrecte et ont traversé un service au volant une deuxième et une troisième fois pour essayer de le faire réparer, selon le procès. Lorsqu’ils n’ont pas réussi, ils se sont dirigés vers la porte verrouillée et ont été laissés entrer dans la salle à manger, a déclaré le costume.

Après une discussion, les employés ont refusé de corriger la commande et un responsable, qui n’avait pas été impliqué dans les pourparlers, est sorti et a versé un seau d’eau chaude sur les deux, aspergeant le visage de CT et mettant l’eau sur la poitrine des deux plaignants. , dit le costume.

La vidéo de la rencontre montre CT et Davis frappés avec de l’eau alors que l’un des clients, identifié par l’un de leurs avocats comme étant Davis, traverse une ouverture dans le comptoir qui semble mener à la cuisine.

CT semble suivre, mais ils ne dépassent pas le bord arrière du comptoir – et il n’est pas clair si c’était leur intention – avant que l’eau ne les frappe, la vidéo le montre. La vue du couple, y compris leurs bras et leurs visages, est obscurcie par l’angle des caméras.

Le couple a tenté de fuir et a été brièvement bloqué par la porte qui avait été verrouillée derrière eux, mais s’est échappé avant que le directeur ne puisse revenir avec un deuxième seau d’eau, selon le dossier.

Davis et sa nièce ont été transportées d’urgence à l’hôpital, puis transférées dans un deuxième hôpital pour un traitement supplémentaire, indique la poursuite.

CT avait des brûlures au visage, à la poitrine, aux jambes, aux bras et à l’estomac. Davis a également eu des brûlures à la poitrine et à l’estomac et a subi des lésions cérébrales, ce qui a déclenché de multiples crises, selon la poursuite.

Le département de police de Dallas a déclaré qu’il enquêtait sur l’incident.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.

