La vidéo qui dément Andrew Garfield et confirme qu’il sera dans Spider-Man 3

Spider-Man : Pas de chemin à la maison ne parvient pas à passer une semaine en paix, car il y a continuellement des nouvelles qui touchent de près le prochain film de l’univers cinématographique Marvel, comme la dernière controverse avec la fuite de Andrew Garfield. L’acteur a récemment assuré que tout était un photoshop clair, mais un expert en effets le nie catégoriquement. Découvrez leurs explications !

Depuis les confirmations de Jamie Foxx en Electro et Alfred Molina en Docteur Octopus, on a vu défiler de multiples rumeurs qui semblent se confirmer de plus en plus, comme celle qui assure que l’on verra le Spider-verse entre les versions de Tom Holland, Tobey Maguire et Garfield. Il y a quelques jours, les réseaux sociaux ont explosé avec la viralisation d’une vidéo d’Andrew sur le plateau, bien qu’il ait affirmé dans les dernières heures : « Je ne suis pas sûr de ça. C’est un photoshop ».

Ses paroles ont commencé à avoir un sens lorsque Alex Cerrato, un utilisateur de YouTube, a publié une vidéo dans laquelle il prétendait être la personne qui a créé le clip viral et que tout cela était une scène complètement fausse. « Comment j’ai trollé tout Internet » est le titre de la séquence en question, détaillant comment il a exécuté le DeepFake. Cependant, un expert en effets visuels a expliqué étape par étape qu’en réalité la première vidéo d’Andrew Garfield sur le plateau est tout à fait réelle et que l’internaute n’a cherché que quelques likes..







+ La vidéo qui explique que tout est réel

Taran singh, monteur et superviseur de Canadian VFX, a publié sa propre vidéo dans laquelle il expliquait que Cerrato tout ce qu’il faisait était d’inverser le clip tout en effaçant les parties du corps de l’acteur, car pour faire un Deepfake, vous avez besoin d’une photographie de base pour que cela fonctionne. Les fans ont fait écho à cette nouvelle explication et se sont tournés vers les réseaux d’Alex, mais ont découvert que son profil est privé, dans une démonstration qu’il a finalement menti dans son « troll », selon les fans.







Singh Ce n’est pas seulement que les coupes ont été modifiées par erreur, cela s’est également concentré sur d’autres aspects de la vidéo de l’acteur sur le plateau. Il a assuré que les mouvements de ses cheveux, de la pomme d’Adam pendant qu’il parle, ses ombres, le costume et son abdomen quand il respire ne peuvent pas être truqués.. Andrew Garfield nous a-t-il menti ? Pour connaître la réponse finale, nous devons attendre que le 17 décembre quand je vais au cinéma Spider-Man : Pas de chemin à la maison.