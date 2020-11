La vidéo PS5 montre à quel point la console est silencieuse – mais combien de temps le reste-t-il?

L’une des principales critiques des consoles de la génération actuelle était le ventilateur PS4qui est devenu plus fort au fil des ans. Depuis un an ou deux en particulier, le ventilateur a toujours fonctionné à pleine vitesse pour les grands jeux AAA. Et à long terme, le dépoussiérage n’a pas aidé. Étant donné que les jeux ont connu un développement rapide au cours des sept ans de la génération actuelle, l’effort technique que la console a dû faire a augmenté dans le même temps – au détriment du volume.

Alors là où début 2013 la console n’a pas atteint ses limites de ce qui était possible, elle est très différente aujourd’hui.

Volume: quelle est la puissance de la PS5?

Maintenant, la question se pose, comment elle se comporte avec la PS5 et quel est le nouveau Système de refroidissement en métal liquide effectuer. La PS5 sera-t-elle aussi forte que la PS4?

Les premières vidéos de test sont en ligne et donnent un petit aperçu du volume de la console. Y compris une vidéo de Redditor LazerEnzo.

Le jeu est Spider-Man: Miles Morales. Comme prévu, la console est extrêmement silencieuse. Fondamentalement, cela ne fait aucun bruit.

La question de savoir si le problème de volume est finalement résolu est une question complètement différente. Les jeux de la génération expirante ne sont que le début, qui seront désormais jouables sur la nouvelle PS5. Il n’y a donc fondamentalement pas de vrais titres de nouvelle génération, car même les meilleures versions comme Assassin’s Creed: Valhalla étaient toujours programmés pour la génération actuelle. Les fabricants Konoslen Microsoft et Sony n’offrent pas de succès de nouvelle génération remarquables au début.

Même les jeux AAA, qui sont programmés à partir de zéro pour la prochaine génération, ont peu de chances de pousser la PS5 à ses limites dans les premières années. Ou du moins le pense.

Il reste à voir comment les mises à jour techniques (résolution 4K, augmentation du nombre de FPS, etc.) affecteront l’effort de performance. Une vraie réponse quant à savoir si la console sera toujours aussi silencieuse qu’elle l’est maintenant dans trois à quatre ans, par exemple (malgré le dépoussiérage et le nettoyage manuel), ne peut être répondue qu’une fois les premières années passées.

Dans tous les cas, il faut dépoussiérer régulièrement la PS5, ce qui est désormais possible grâce à un nouvel appareil. De cette façon, nous pouvons éviter certains problèmes techniques de notre part. Ici, vous pouvez découvrir en détail comment nettoyer la PlayStation 5:

