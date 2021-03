La vidéo promotionnelle PS5 présente les jeux les plus grands et les meilleurs à venir

Vous souvenez-vous de ces superbes vidéos promotionnelles PlayStation Japon? Sony le fait certainement, car il en a préparé un nouveau pour la PlayStation 5, cette fois en se concentrant sur la gamme de logiciels de première année du format. Le concept de la vidéo est construit autour de quelqu’un travaillant sur son ordinateur, mettant sur pied une présentation PowerPoint pour présenter certains des titres en production pour le système de nouvelle génération.

Il y a beaucoup de grands jeux exposés ici, l’accent étant clairement mis sur Final Fantasy VII Remake Intergrade et Resident Evil Village. L’éditeur consacre également du temps à Judgment et Yakuza: Like a Dragon, ainsi qu’à un tas de titres existants, comme Demon’s Souls et Sackboy: A Big Adventure. Ce n’est pas du tout une mauvaise sélection.

De toute évidence, il y a eu des vidéos promotionnelles plus fortes que cela dans le passé, simplement parce que Sony avait beaucoup plus de logiciels à mettre en avant. Mais il convient de rappeler que la PS5 a à peine trois mois; en ce qui concerne les alignements de première année, c’est une bonne. Lequel des titres présentés attendez-vous le plus?