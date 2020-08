La vidéo promotionnelle d’un Sony Xperia 5 II apparaît: une triple caméra arrière et un connecteur jack qui résiste à la mort

Le Sony Xperia 5 a un successeur, ou du moins c’est ce que les rumeurs et les fuites de ces derniers jours indiquent. L’hypothèse Sony Xperia 5 II est apparu dans une vidéo promotionnelle, fuites de rendus et plus encore pour que nous connaissions presque complètement sa conception finale. Reste maintenant à savoir quand il sera officiellement présenté, et tout pointe vers le 17 septembre.





Evan Blass, connu dans le monde technologique pour le filtrage des appareils mobiles, a rendu publiques les images d’un nouveau mobile de la marque japonaise. Dans les images, nous pouvons voir un les smartphones très similaire au Sony Xperia 5 de l’année dernière, donc cette nouvelle itération est sûrement une mise à jour mineure pour polir le modèle et le mettre à jour. Voyons ce que cela apporte.

Même design, meilleures fonctionnalités

La première chose qui se démarque dans ce nouveau mobile Sony est son triple caméra arrière comme dans le modèle actuel. Il n’est pas clair si les objectifs ont été améliorés ou si les mêmes spécifications sont maintenues. Ce que Sony semble conserver, c’est l’écran au format 21: 9 et les cadres supérieurs et inférieurs de grande taille.

Dans la conception en tant que telle, nous constatons un petit changement, il a à voir avec le boutons latéraux de l’appareil. Dans ce cas, nous trouvons le bouton de contrôle du volume, le capteur d’empreintes digitales et deux boutons supplémentaires en bas. Ils ont probablement des fonctions spécifiques comme l’accès et la prise de vue avec l’appareil photo ou l’ouverture d’un assistant vocal.

Un autre détail intéressant que nous avons découvert grâce à Android Headlines, qui a réalisé ce qui semble être la vidéo promotionnelle du téléphone. Dans cette vidéo, les aspects de conception mentionnés ci-dessus sont confirmés et un élément supplémentaire est ajouté: le connecteur jack. Sony hésite à abandonner la connexion filaire pour l’audio et garde le connecteur sur le Sony Xperia 5 II.

Ils avertissent également d’Android Headlines que le téléphone sera livré avec un écran OLED 6,1 pouces Full HD + HDR. Il semble également que Sony va rejoindre le club sélect des fabricants qui offrent un Taux de rafraîchissement de 120 Hz à l’écran. Enfin, il est prévu d’apporter un Qualcomm Snapdragon 865 en tant que processeur avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si nous parlons de batterie, sa capacité sera de 4000 mAh avec une charge rapide par USB-C.

17 septembre comme date de dépôt présumée

Et quand sera-t-il présenté? Si toutes les fuites sont vraies, tout indique que nous le verrons faire ses débuts sur 17 septembre de cette année. Parce que? Car Sony a annoncé un événement officiel pour ce 17 septembre prochain en référence à la gamme Xperia. Blanc et en bouteille.

Via | Titres Android et 9to5google