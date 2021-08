La vidéo montre le passager de ruban adhésif d’agent de bord de Frontier Airlines — Est-ce légal ?

Pour la deuxième fois en un mois, des passagers d’avion ont dû être retenus par du ruban adhésif, comme le montrent les vidéos virales diffusées sur les réseaux sociaux.

Le premier cas, début juillet, concernait une femme essayant d’échapper à son vol American Airlines de Dallas-Fort Worth à Charlotte, tentant d’ouvrir les issues de secours en plein vol et attaquant des agents de bord alors qu’ils tentaient de la maîtriser.

La seconde s’est produite le week-end dernier. Maxwell Berry, 22 ans, qui avait bu pendant son vol Frontier Airlines de Philadelphie à Miami, a été retenu à son siège par du ruban adhésif après avoir prétendument peloté deux agents de bord et agressé un troisième.

L’action peut sembler extrême, mais elle remet en question la vulnérabilité des agents de bord face aux attaques et leur manque d’équipement pour faire face à ces incidents.

Les agents de bord sont-ils formés pour les attentats et est-il légal d’appliquer du ruban adhésif sur un passager dans un avion ?

Les agents de bord sont invités à suivre une formation d’autodéfense pour faire face aux incidents à bord, mais la question de savoir à quel point ils sont équipés pour retenir les passagers – et avec quels matériaux – peut différer d’une compagnie aérienne à l’autre.

Une source proche de YourTango qui travaille pour une compagnie aérienne basée aux États-Unis nous a expliqué quelle est exactement leur procédure standard.

« On nous apprend à désamorcer d’abord et avant tout, il ne devrait donc jamais être nécessaire de coller du ruban adhésif sur la bouche de quelqu’un », ont-ils déclaré, ajoutant: « Nous ne sommes pas censés retenir les passagers à moins que cela n’atteigne un certain niveau de menace physique et probable. causer des lésions corporelles.

Dans le cas de la femme sur le vol d’American Airlines, les agents de bord et les passagers l’ont réconfortée lorsqu’elle a commencé à crier et à demander à descendre de l’avion, mais en vain.

Enfin, lorsqu’elle a tenté d’ouvrir les portes de secours, ce qui aurait mis tout l’avion en danger, elle a été plaquée et retenue par l’équipage.

De même, dans l’incident de Berry, après avoir peloté les deux agents de bord, un troisième agent de bord a été envoyé pour le surveiller.

Mais Berry a décidé qu’il agresserait son tuteur, obligeant l’équipage à le retenir.

Désamorcer la situation ne semble pas être l’option la plus viable lorsque les passagers sont une menace directe, mais notre source est toujours choquée par l’utilisation de ruban adhésif de cette manière.

« Nous avons certains systèmes de retenue dans l’avion qui n’incluent pas de ruban adhésif », a déclaré notre source, « nous avons des poignets flexibles qui sont essentiellement comme de grandes attaches zippées. »

« Nous n’avons même pas de ruban adhésif nulle part dans l’avion, donc je ne sais pas où ces agents de bord l’obtiennent. »

Il est étrange que deux compagnies aériennes différentes et deux incidents isolés différents aient du ruban adhésif sur le pont pour les aider à retenir ces passagers, mais pouvez-vous vraiment leur reprocher d’avoir recours à quelque chose comme ça ?

Les agents de bord sont vulnérables aux agressions des passagers.

Les incidents montrent à quel point les agents de bord sont exposés lorsqu’ils traitent avec des passagers et à quel point ils peuvent être blâmés.

Lors du premier incident, il n’y a eu aucune répercussion pour les agents de bord qui ont dû s’occuper de la passagère.

Dans le cas de Maxwell Berry, cependant, les membres d’équipage ont été envoyés en congé payé pendant que les «enquêtes en cours» sont terminées.

Certains se demandent pourquoi l’équipage a été suspendu en premier lieu.

« Les agents de bord n’essaient pas seulement d’assurer leur sécurité, mais aussi tous les autres passagers », a déclaré notre source, « vouleriez-vous être dans un avion pendant des heures avec quelqu’un qui continue comme ça? »

Dans beaucoup de ces situations, il n’y a pas grand-chose à faire pour un équipage de conduite.

« Les agents de bord sont vos agents de sécurité, les pompiers, les policiers et les médecins. »

Les poignets flexibles ne retiennent que vos mains, de sorte que ces passagers violents et fouettants pourraient toujours se lever de leur siège et causer des problèmes, tout en continuant à crier et à effrayer tout le monde dans l’avion.

Quand tout le reste échoue, qu’êtes-vous censé faire ?

Les incidents en vol se multiplient.

Depuis que des restrictions plus légères sur les vols et les voyages ont été mises en place en raison de la pandémie, les incidents dans les airs ont atteint un nombre élevé, avec 2 500 incidents enregistrés depuis début mai et le nombre d’incidents « indisciplinés » passant de moins de 200 en 2019 à 394 en 2020.

Règles de masques en constante évolution, fatigue liée à la pandémie, voyageurs moins fréquents et augmentation de la violence en général – probablement en raison de la pandémie.

Les grands voyageurs sont également beaucoup moins susceptibles de causer des problèmes à bord, car ils ont une compréhension de base de ce que l’on attend d’eux et de la compagnie aérienne.

Mandats de masque, preuve de vaccination, il y a tellement de façons de marcher sur les orteils des gens qu’il est presque impossible d’éviter une sorte de conflit.

Les équipages de conduite sont formés aux techniques de désescalade, mais parfois cela ne suffit pas – et c’est là qu’intervient le ruban adhésif.

Maxwell Berry est sur une caution de 1 500 € mais fait face à trois comptes distincts de batterie, et potentiellement plus en attendant les résultats de l’enquête.

Depuis qu’il a supprimé les tweets d’un compte qui lui ressemble, Berry a écrit : « Pour être clair, JE N’AI TROMPÉ PERSONNE. C’est juste le récit stupide que les médias poussent… Ce sera à jamais l’expérience la plus déshumanisante de toute ma vie . Beaucoup de gens ont ri et m’ont ridiculisé alors que j’étais maltraité par le personnel d’une compagnie aérienne PROFESSIONNELLE. Juste pour que les choses en valent la peine, elles sont devenues «virales» sur Internet et ne disparaîtront jamais. «

Bien qu’il soit peu probable que vous soyez scotché à votre siège lors de vos vols de vacances de fin d’été, soyez gentil avec l’équipage – ils s’en occupent déjà assez.

