La vidéo montre le nouvel iPhone 13 vert avant sa sortie

Lors de l’événement de mars, Apple a annoncé de nouvelles couleurs pour l’iPhone 13. Maintenant, une vidéo divulguée donne un aperçu de ce à quoi ressemblent les tons verts sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13.

La fuite a été publiée par les utilisateurs de Twitter Majin Bu (via 9to5mac). Dans le passé, Majin Bu a principalement montré des étuis pour iPhone avant le lancement officiel sur le marché. Cette fois, cependant, le bailleur impatient a apparemment mis la main sur les nouveaux iPhones vert alpin avant la sortie du 18 mars.

iPhone 13 avec vert mat et brillant

Comme on peut le voir dans la vidéo, l’arrière de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini est coloré en vert foncé et le module de caméra est contrasté avec un vert plus clair. En revanche, le dos des modèles haut de gamme iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max est vert plus clair et le module caméra est vert plus foncé. Les dos des variantes haut de gamme ont également une finition mate, tandis que les dos de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini ont une finition brillante.

Sinon, rien n’a changé dans l’équipement des nouveaux iPhones par rapport aux modèles déjà disponibles. La puissante puce A15 d’Apple garantit une navigation rapide, le streaming, les jeux et le multitâche dans les quatre smartphones. Les tailles d’écran sont de 6,7 pouces pour les Pro Max et Pro, 6,1 pouces pour le modèle standard et 5,4 pouces pour l’iPhone 13 mini. Alors que les modèles premium ont un module caméra avec trois objectifs à l’arrière, les versions standard et mini n’offrent que deux objectifs. Des fonctionnalités telles que 5G, Deep Fusion et MagSafe sont intégrées dans tous les modèles.

La variante verte de l’iPhone 13 peut être précommandée à partir d’aujourd’hui, le 11 mars à 14 heures. Les nouveaux smartphones Apple seront disponibles à l’achat régulièrement à partir du 18 mars. Dans le même temps, les autres innovations de l’événement Apple de mars feront également leur apparition : le Mac Studio, le Studio Display ainsi que l’iPhone SE 3 et l’iPad Air 5.