La vidéo MCU Phase 3 Supercut donne vie aux moments emblématiques de Marvel Comics

Une nouvelle vidéo a été publiée en ligne et compile certains des plus grands moments de la phase 3 de l’univers cinématographique Marvel. Marvel a publié la vidéo en tant que première partie d’une série en deux parties pour mettre en évidence certains des moments emblématiques de la bande dessinée qui ont inspiré le MCU pendant la phase 3. Elle présente, côte à côte, le moment des pages de Marvel Comics à côté de son homologue cinématographique.

La vidéo démarre en nous montrant Avengers # 223, qui voit Hawkeye et Ant-Man faire équipe. Plus précisément, c’est ici qu’Ant-Man va faire un tour sur la pointe de la flèche de Hawkeye. Ce moment a été adapté dans le cadre de la grande bataille aéroportuaire en Captain America: guerre civile. Aussi dans Guerre civile, la vidéo nous montre le moment où Cap et Iron Man s’affrontent. Le bouclier de Cap absorbe le souffle répulsif de Tony, et les réalisateurs Joe et Anthony Russo ont réussi à reprendre fidèlement cette image des bandes dessinées à l’écran. D’autres grands moments tels que l’accident de voiture du docteur Strange, le cocon doré d’Adam Warlock et Gladiator Hulk de Planète Hulk, qui a été adapté en Thor: Ragnarok, sont inclus dans la vidéo.

Depuis le tout début, le MCU s’est inspiré des bandes dessinées, plutôt que d’adapter directement les scénarios. Même quelque chose comme Guerre civile a pris la prémisse et les thèmes de base du scénario historique de Marvel Comics et l’a adapté à l’univers du film. Mais cette vidéo nous montre comment les cinéastes utilisent les bandes dessinées pour inspirer directement des moments qui font plaisir à la foule et qui se retrouvent sur grand écran. La vidéo passe en revue certains d’entre eux, instant par instant, montrant la bande dessinée en question, puis nous montrant l’instant sur film. Cela donne une perspective intéressante, montrant comment ces moments se sont déroulés d’une page à l’autre.

Cette vidéo arrive juste au moment où le MCU entre en phase 4. Les débuts de WandaVision sur Disney + a officiellement inauguré la nouvelle ère, qui suit les traces de 2019 Avengers: Fin de partie et Spider-Man: loin de chez soi. Le MCU a pris une pause inattendue en 2020 à la suite de la fermeture des théâtres et de l’interruption de la production dans tout Hollywood. Mais Marvel Studios et Disney le rattraperont à la pelle au cours des deux prochaines années, avec une avalanche de spectacles sur Disney + pour accompagner une énorme sélection de films.

Du côté du cinéma, nous avons Veuve noire, Éternels, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Docteur Strange dans le multivers de la folie, Thor: l’amour et le tonnerre, Lame, Capitaine Marvel 2, Panthère noire 2, Les gardiens de la galaxie Vol. 3 et Les quatre Fantastiques en chemin. Sans parler du X Men. Disney + accueillera Loki, Oeil de faucon, Mme Marvel, She-Hulk, Chevalier de la lune, Coeur de pierre, Invasion secrète et Guerres d’armure, ainsi que l’animation Et qu’est-ce qui se passerait si? Inutile de dire que nous devrions voir de nombreux autres moments majeurs de Marvel Comics prendre vie à mesure que ces projets se déroulent. Assurez-vous de regarder la vidéo par vous-même sur la chaîne YouTube de Marvel Entertainment.

Sujets: Avengers