La vidéo hilarante dans laquelle Willem Dafoe se moque de ses dents

Curiosités

l’acteur de Spider-Man : pas de chemin vers la maison Il a enregistré une vidéo dans laquelle il parlait de ses dents. Non seulement il a révélé les problèmes qu’il a, mais il était également chargé de dire comment il les combat.

© GettyDafoe a 66 ans.

Pour beaucoup, ce qu’il a fait Willem Dafoe dans le dernier film merveille, Spider-Man : pas de chemin vers la maison, a été l’un des points forts de la production. L’acteur qui a donné vie à Goblin vert en 2002, quand Tobey Maguire était chargé de donner vie à peter parkera été embauché pour être l’un des méchants du film du Univers cinématographique Marvel (MCU) qui plongeait dans les multivers que les fans voulaient depuis longtemps voir.

Pour cette raison, différents enregistrements de l’acteur ont commencé à refaire surface, qui il y a quelque temps ont été comparés à Brad Pitt Oui Chris Hemsworth grâce au tournage d’une pièce de théâtre qu’il a joué alors qu’il avait à peine 20 ans et qu’il n’avait pas encore mis les pieds Hollywood. Maintenant, une vidéo très drôle a commencé à être vue dans laquelle il parle de ses fameuses dents.

Comme beaucoup l’ont peut-être remarqué, l’acteur qui a joué le Goblin vert Ses dents sont éloignées les unes des autres. Par conséquent, le réalisateur Grigory Dobrygin décidé de l’inviter à tourner un court métrage dans lequel Dafoe raconte comment c’est d’avoir les dents séparées, dans une vidéo qui dure un peu plus de deux minutes. « J’ai des espaces entre les dents. Comme disait mon père : ‘Fils, tes dents sont refroidies par l’air’ »commence par dire.

Alors, Dafoe remarque que tout ce qui mord « il reste beaucoup de temps » dans sa bouche. Cependant, il n’a aucun problème à enlever les restes d’épinards, de chocolat ou de cacahuètes, car il connaît très bien les techniques pour se nettoyer les dents. « Il existe de nombreuses techniques… Et je les connais toutes : les sucer, les cracher, les aspirer, les lécher. Ils disent que vous ne pouvez jamais être trop maigre ou trop riche. Je dis qu’on ne peut jamais avoir les dents trop écartées. »conclut dans cette vidéo amusante que vous pouvez voir sur ces lignes.

Sera-t-il à nouveau Green Goblin ?

Après la première de Spider-Man : pas de chemin vers la maison, une rumeur commençait à circuler fortement sur les réseaux. Certains semblent croire que Willem Dafoe retournera dans la peau de Goblin vert une fois de plus. le influenceur @MyTimeToShineHqui a généralement de bonnes informations sur le monde des super-héros, a assuré qu’en Sony ils veulent ça Dafoe retourner à merveille une fois de plus. Dans ce contexte, on dit que L’incroyable Spider-Man 3 pourrait être le point parfait pour lui faire face peter parker à partir de Andrew Garfieldtandis que d’autres pensent qu’il pourrait être le principal méchant de la nouvelle trilogie de Tom Holland. Selon vous, qui serait mieux pour lui d’affronter?

