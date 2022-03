La vidéo GTA 5 compare les versions PS5 aux versions PS4, PS3 et PC

GTA 5 pour PS5 et Xbox Series S/X est ici. La nouvelle version du jeu est sortie aujourd’hui et cette vidéo graphique montre comment elle se comporte en comparaison directe. Il compare la version PS5 à la version PC et celles sur PS3 et PS4.

GTA 5 : la version PS5 est tellement meilleure

Ça fait bizarre, mais c’est comme ça : GTA 5 est sorti aujourd’hui. Au moins le nouveau Version Gen actuelle pour PS5 et Xbox Series S/X et donc une version pour le pendant ce temps troisième génération de consoles. GTA 5 est sorti pour la première fois en 2013.

Qu’apporte la nouvelle version ? « GTA 5 » devait à l’origine s’appeler « Enhanced and Expanded » sur PS5 et Xbox Series S/X, mais cet ajout manque maintenant partout. Ce qui est probablement dû au fait que les améliorations et extensions de la nouvelle édition pour les consoles actuelles sont en fait assez gérables.

Il existe des options pour fréquences d’images plus élevées et résolution 4K ainsi que quelques autres améliorations mineures, mais der très gros saut reste aus. Le lancer de rayons est également limité aux ombres, rien ne peut être vu à partir de l’illumination globale ou des réflexions de lancer de rayons.

Qu’est-ce qui change exactement ? Si vous ne voulez pas simplement lire sur papier ce qui se passe avec la mise à niveau PS5 par rapport à l’ancienne version, vous pouvez le faire dans celle-ci Vidéo de gameplay en comparaison directe voir:

C’est comparé ici : Le nouveau La version PS5 fonctionne en mode Fidelity, c’est-à-dire en 4K et avec des ombres par lancer de rayons. Une fréquence d’images de 30 FPS est visée. Le contraire est le Version PC, également en 4K et avec des paramètres ultra. Il n’y a pas de lancer de rayons ici, mais il y a d’autres avantages. PS4 et PS3 sont les versions standard normales.

Cela se remarque : Il est particulièrement clair ici que à quel point la version PS3 est belle – et combien il s’est passé relativement peu de choses depuis lors. D’accord, le reflets et lumières beaucoup plus jolies maintenant, bien sûr, ou dans certains cas, elles étaient complètement absentes dans le passé. mais Le jeu en monde ouvert de Rockstar montre également clairement son âge sur la PS5. La version PC est très similaire à la version PS5.