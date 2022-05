La vidéo Fast X Set présente Vin Diesel et Jason Momoa montrant leurs muscle cars

La dernière vidéo de plateau du tournage de Fast X a Vin Diesel et Jason Momoa montrant leurs muscle cars. Publié par Diesel via Instagram, le métrage est associé à la légende, « Semaine 5, premier jour d’une nouvelle séquence d’action intense !! @prideofgypsies Béni et reconnaissant. #FastX. Le drame en coulisse entourant Fast X a été plus dramatique que même les poursuites en voiture à phalanges blanches qui sont plus petites dans la franchise, mais au moins, il semble que Jason Momoa passe un bon moment.

Aquaman et le royaume perdu La star Jason Momoa a rejoint la famille Fast and Furious en janvier, avec le super-héros de DC prêt à jouer le méchant de la pièce. « C’est amusant, je joue le méchant, ce que je n’ai pas fait depuis un moment », a déclaré Momoa depuis. «Maintenant, je peux être le mauvais garçon. Un bad boy très flamboyant. Un peu de panache ! »

Une partie de cette soi-disant flamboyance est démontrée dans la vidéo partagée par Vin Diesel, avec Momoa montrant sa voiture de muscle violet vif, qu’il utilisera sans aucun doute une fois de plus pour mettre Dominic Toretto et le reste de l’équipage à l’épreuve.

L’intrigue de Fast X reste actuellement inconnu, mais il devrait être le premier des deux derniers films de la franchise de longue date et extrêmement réussie. Fast X mettra à nouveau en vedette une grande distribution d’ensemble, comprenant Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Charlize Theron, Jason Momoa, Daniela Melchior et Brie Larson. Si cela ne suffisait déjà pas, Atteindre La star Alan Ritchson a également été ajoutée à la liste.

X rapide A fait face à un drame sérieux dans les coulisses

Nous attendons toujours de savoir quelle est l’histoire de Fast X impliquera – probablement que la famille sauvera à nouveau le monde comme une bande d’agents secrets. Incroyable qu’ils aient commencé à voler des lecteurs de DVD – le film a subi toutes sortes de drames dans les coulisses. Le spectacle a commencé lorsque le réalisateur Justin Lin, qui a été engagé pour diriger les deux Fast X et Fast and Furious 11, a quitté le projet après moins d’un mois de tournage. Citant des «différences créatives», il est apparu depuis que Lin a peut-être laissé le monde de Fast and Furious derrière grâce au comportement de Vin Diesel.

Des rapports ont rapidement commencé à faire surface, Richard Johnson du New York Daily News décrivant Diesel comme «difficile» avant d’ajouter: «Je n’ai jamais rien vu de tel. Lin abandonne 10 ou 20 millions de dollars. Diesel arrive en retard sur le plateau. Il ne connaît pas ses répliques. Et il se montre hors de forme.





Depuis lors, d’autres rapports ont affirmé qu’il y avait un « désaccord majeur » entre Justin Lin et Vin Diesel. Assistant à une réunion de quatre personnes, Diesel serait arrivé avec des notes, ce dont Justin Lin était naturellement mécontent, étant donné qu’il croyait que le scénario était terminé. La réunion se serait terminée par « une porte claquée », des sources affirmant que « Justin en a finalement eu assez et a dit: » Ce film ne vaut pas ma santé mentale « . »

Fast X est maintenant de retour sur les rails, avec L’incroyable Hulk le réalisateur Louis Leterrier intervient pour diriger la suite. Fast X est prévu pour être publié aux États-Unis le 19 mai 2023 par Universal Pictures.