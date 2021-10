La vidéo et les photos de Expendables 4 amènent Dolph Lundgren à la fête

Sylvester Stallone est de retour en action en tant que Barney Ross dans de nouvelles séquences vidéo et images de l’ensemble de Les consommables 4. Comme cela a été signalé précédemment, le tournage de la suite à venir a officiellement commencé ce mois-ci. S’adressant à son compte Instagram, Stallone a posté un clip vidéo de lui-même en personnage sur une moto avec un cigare fumant qui sort de sa bouche. Il a également inclus une poignée de nouvelles photos des coulisses que vous pouvez consulter dans le post ci-dessous.

Une image nous montre un autre aperçu Sylvester Stallone comme Barney Ross sur son vélo, prêt à reconstituer le gang. Stallone et sa co-star Jason Statham peuvent être vus dans leur Consommables équipement dans une autre image, et nous pouvons voir que les deux parcourent le script en préparation d’une scène ensemble. On peut voir un Dolph Lundgren souriant aux côtés de Stallone sur une troisième photo, marquant une autre réunion entre les deux acteurs avant la sortie de Rocky vs Drago : la coupe du réalisateur ultime.

Auparavant, Stallone avait partagé une image de lui-même avec Statham pour révéler un bon aperçu des deux acteurs de retour en costume complet. Megan Fox, qui rejoint la franchise dans The Expendables 4, a également taquiné le premier regard sur son personnage sur son propre compte Instagram. Parce que Sly Stallone aime partager ce genre de mises à jour sur les réseaux sociaux, nous aurons certainement plus d’aperçus du prochain film alors que la production continue de progresser.

Megan Fox commence le tournage de « Expendables 4 ». pic.twitter.com/gYHRTP7mPR – archives megan fox (@archivemegan) 7 octobre 2021

Scott Waugh sera le directeur de Les consommables 4, que Stallone a appelé Histoire de Noël, suggérant que le personnage de Jason Statham jouera le rôle central. Spenser Cohen, Max Adams et John Joseph Connolly ont écrit le scénario. Seule une poignée d’étoiles de retour de la série ont été confirmées, dont Sylvester Stallone (Barney Ross), Jason Statham (Lee Christmas), Dolph Lundgren (Artilleur Jensen) et Randy Couture (route à péage). Megan Fox rejoint la série avec Curtis « 50 Cent » Jackson, Tony Jaa et Andy Garcia.

Jason Statham produit avec Kevin King Templeton et Les Weldon de Millennium, Yariv Lerner, Jeffrey Greenstein et Jonathan Yunger. Les producteurs exécutifs de Millennium sont Avi Lerner, Boaz Davidson et Trevor Short aux côtés de Christa Campbell et Lati Grobman pour Campbell Grobman Films. Abby Mills coproduit et Eda Kowan et Jonah Leach superviseront le projet pour Lionsgate.

« C’est tellement amusant de réunir ces stars pour un film d’action sans limites », a déclaré Jason Constantine, président des acquisitions et des coproductions du Lionsgate Motion Picture Group, dans un communiqué lors de l’annonce officielle du projet. « Le nouveau film fera monter les enchères et sera la plus grande et la plus badass aventure à ce jour. » Le président de Millennium, Jeffrey Greenstein, a ajouté que « le divertissement au pop-corn est garanti » avec les nouveaux venus de la distribution pour « le garder frais et amusant ».

Peut-être que nous verrons d’autres favoris des fans revenir car il semble probable que Stallone réserve des surprises. Une date de sortie n’a pas encore été annoncée pour Les consommables 4 mais c’est une bonne nouvelle de voir que les caméras roulent enfin sur le projet. D’autres mises à jour devraient arriver très bientôt.

