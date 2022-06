La vidéo émouvante de Justin Bieber montrant sa paralysie faciale

CÉLÉBRITÉS

Le chanteur a annulé les concerts qu’il avait programmés et a expliqué pourquoi à ses fans. C’est le virus qui génère un tableau de santé complexe.

© GettyJustin Bieber a un virus qui provoque une paralysie faciale.

En plein tour du monde, Justin Bieber traverse une période terrible. Et c’est que le chanteur a dû annuler une série de spectacles pour les complexités de votre santé. Dans l’intention d’expliquer à ses fans ce qui s’est réellement passé, il a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux où il déclare que la maladie dont il souffre a provoqué une paralysie faciale. Ses collègues et followers n’ont pas tardé à lui envoyer leurs messages de soutien dans cette circonstance difficile.

Cette semaine, Bieber avait des concerts programmés à Toronto. Cependant, les dates des 7, 8 et 10 juin ont dû être annulées pour protéger sa santé. En ce sens, l’artiste a profité de l’arrivée qu’il a via Instagram – où plus de 240 millions d’utilisateurs le suivent – pour raconter comment il se sent actuellement et préciser la raison de son absence. Il s’agit de Syndrome de Ramsay Huntune image qui a laissé le côté gauche de son visage avec des difficultés d’expression notables.

La vidéo en mouvement dépasse déjà le million aime et des signes d’encouragement envers l’interprète qui présente les chansons de son dernier album à travers le monde Justice. Dans la description de son message, Justin a écrit : « Important, veuillez regarder. je vous aime les gars et gardez moi dans vos prières”. Bien que la maladie puisse être traitée pour réduire les risques, la vérité est que les symptômes ne cessent de se manifester clairement.

Dans la publication du chanteur lui-même, vous pouvez voir l’étrange mouvement de ses yeux, en plus de son incapacité à sourire ou à faire des gestes faciaux avec la moitié de son visage. Qu’est-ce que tu as exactement ? Il s’agit de réactivation du virus de la varicelle. Bien que l’éruption cutanée disparaisse après quelques jours, la vérité est que le virus reste dans les nerfs et peut être réactivé plusieurs années plus tard, provoquant, dans ce cas, une douleur importante autour de l’oreille.

Il convient de rappeler qu’auparavant, le chanteur avait mentionné qu’il traversait également la maladie de Lyme, une infection transmise par les tiques. Fort de ce diagnostic, ajouté à sa récente paralysie, Justin Bieber a décidé de faire une pause suggérée par son équipe médicale. Pour le moment, on ne sait pas s’il annulera tous les spectacles qui composent sa tournée musicale et si, le cas échéant, ils seront reprogrammés.

