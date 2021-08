La vidéo d’un père se déshabillant lors d’une réunion du conseil scolaire pour des mandats de masque devient virale

Juste au moment où vous pensiez que l’état du pays ne pouvait pas être plus choquant, un père au Texas a fait un strip-tease pour la science.

James Aker s’exprimait lundi lors d’une réunion du conseil d’administration du district scolaire indépendant de Dripping Springs au sujet de la politique de masque facial facultatif du district.

Et son approche unique du débat sur les masques en cours a fait bouger les langues.

Un père du Texas s’est déshabillé pour des mandats de masque lors d’une réunion du conseil scolaire dans une vidéo virale.

Aker a décidé de prendre en charge les objections à la politique facultative des masques faciaux auprès du conseil scolaire en enlevant tous ses vêtements.

Les cas de COVID-19 augmentent à un rythme alarmant. Les enfants sont de retour à l’école, et certains d’entre eux n’exigent pas que les enfants portent des masques faciaux, ce qui aide à ralentir la propagation du coronavirus.

Le district scolaire indépendant de Dripping Springs a une politique facultative de masque facial.

Akers, qui ne s’est déshabillé qu’en maillot de bain, désapprouve la politique de masques facultatifs dans le district scolaire de son enfant.

Dans son discours aux membres du conseil d’administration, Akers a déclaré que les gens suivaient des règles pour le bien de la société.

Il avait au total 2 minutes pour poser sa question devant un auditorium plein de monde.

«Je suis ici pour dire que je n’aime pas le gouvernement ou toute autre entité – demandez simplement à ma femme – de me dire quoi faire.»

« Mais parfois », a-t-il poursuivi, « je dois repousser un peu les limites. »

Aker a commencé à se déshabiller devant la commission scolaire.

« Au travail, ils me font porter cette veste. Je déteste ça », a-t-il déclaré en enlevant sa veste.

« Ils me font porter cette chemise et cette cravate », a-t-il dit en enlevant sa chemise et sa cravate, « Je déteste ça. »

« En chemin, j’ai passé trois panneaux d’arrêt et quatre feux rouges », a-t-il déclaré. « J’ai failli tuer quelqu’un là-bas, mais par Dieu, c’est aussi ma route. »

« J’ai donc parfaitement le droit de rouler aussi vite que je veux, de faire les virages que je veux. »

« Mais je déteste vraiment ma chemise, » dit-il, en enlevant lentement sa chemise. La foule s’est déchaînée, très vite.

« C’est donc un protocole simple, les gens, » dit-il, alors qu’il faisait lentement glisser son short hors de son corps.

Akers utilise ce strip-tease comme métaphore des anti-maskers.

Les personnes qui refusent de porter des masques soutiennent généralement que forcer quelqu’un à porter un masque est une violation de leur liberté.

Pourquoi portons-nous des chemises et des chaussures en public, alors ? Pourquoi respectons-nous le code de la route et roulons-nous jusqu’à la limitation de vitesse ?

« Nous suivons les règles pour une très bonne raison », a déclaré Akers.

Akers a raison que des règles sont parfois mises en œuvre pour des raisons de sécurité. Pourquoi les masques ne devraient-ils pas s’appliquer?

Akers en a marre de la politisation des masques.

« Il y a trop de voix là-bas qui, je pense, creusent pour des raisons politiques », a déclaré Akers.

« Et absolument ne pas penser aux décisions de bon sens que nous prenons tous les jours pour nous conformer à tout, de la conduite sur la route à la sécurité et la courtoisie envers les autres conducteurs au stationnement dans des endroits handicapés. »

« Toutes ces règles qu’on nous donne chaque jour que nous suivons, parce qu’elles ont du sens », a-t-il déclaré, laissant entendre que les mandats de masques devraient être traités de la même manière.

Au 29 août, le Texas comptait en moyenne sur sept jours 15 313 ​​cas de coronavirus positifs.

J’espère que nous pourrons tous convenir que se couvrir la bouche et les costumes d’anniversaire sont une bonne idée.

