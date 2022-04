La vidéo d’un homme montrant sa femme endormie pendant qu’elle allaitait son bébé suscite le débat

La vidéo d’un père de sa femme et de son enfant a déclenché un débat houleux sur les déséquilibres entre les sexes dans la parentalité.

Une vidéo initialement partagée sur TikTok a maintenant été republiée sur Reddit où les téléspectateurs expriment leur indignation face au manque de sympathie que l’homme montre à sa femme.

La vidéo montre une maman épuisée qui dort en nourrissant son bébé.

La maman semble s’être endormie au milieu d’un biberon. Elle est assise dans son lit, la tête penchée, visiblement épuisée.

Sa main reste en position pour nourrir son bébé et elle tient toujours le biberon presque vide, mais le bébé se tortille maintenant dans les bras de sa mère et ne peut pas atteindre le biberon car la mère semble avoir été incapable de tenir son bras. plus longtemps.

La scène est probablement relatable pour beaucoup de mères.

Tant de mères post-partum se sont senties incapables de rester éveillées tout en essayant de s’occuper d’un bébé.

Alors que le père se penche, nous apercevons la mère privée de sommeil, les yeux fermés, avant qu’il ne la secoue agressivement pour la réveiller et qu’elle se concentre immédiatement, comme si elle était en pilote automatique, sur l’alimentation de son bébé.

Le père qui a posté la vidéo est maintenant critiqué.

La vidéo a probablement été filmée en plaisantant et nous n’en savons pas assez sur cette famille pour porter un jugement, mais cela n’a pas empêché un débat de s’ensuivre en réponse au TikTok.

« Alors parlons-en », commence un post Reddit qui partage la vidéo et demande des réactions.

« Mère privée de sommeil, évanouie d’épuisement, pendant que son mari filme [the] rencontre pour des likes sur TikTok au lieu de nourrir sa fille et de la laisser dormir.

« Pourquoi a-t-il [he] ressentez le besoin de le faire et pourquoi les mères post-partum ne peuvent-elles pas faire une pause ? »

Dans les commentaires, beaucoup ont partagé leurs pensées dures sur le père et ont rappelé des moments où ils se trouvaient dans une situation similaire à celle de cette femme.

« Je me suis endormie plusieurs fois en allaitant ma fille. Habituellement au milieu de la nuit », a partagé une femme.

D’autres ont reproché au père de ne pas être intervenu, d’autant plus que le bébé aurait pu être blessé en raison de la position dans laquelle elle se trouvait.

« Des gars comme ça se vanteront d’être un bon père tout en parlant de la mère et de ce qui lui manque pendant qu’ils font semblant d’être parent », a déclaré un autre utilisateur.

Le débat a mis en lumière la manière inégale dont la parentalité devient souvent un fardeau que les femmes doivent porter seules ou avec très peu d’aide.

La parentalité est un travail à deux, ce que de nombreux utilisateurs de Reddit ont souligné, et lorsqu’un parent est visiblement épuisé, l’autre parent a la responsabilité d’intervenir – pas de commencer à filmer !

Alice Kelly est rédactrice en chef des nouvelles et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.