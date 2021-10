La vidéo du set Expendables 4 taquine la bagarre dans le grand bar de Jason Statham

Que se passe-t-il lorsque Lee Christmas entre dans un bar ? Nous le saurons dans Les consommables 4, comme le révèle une nouvelle vidéo publiée sur le plateau de Londres par Sylvester Stallone. Sur Instagram, Stallone a partagé une vidéo guidant les téléspectateurs à travers un bar qui sert d’emplacement pour le film. Les acteurs et l’équipe sont en train de chorégraphier une grande bagarre dans un bar, taquinant une partie de l’action à venir dans la suite. Vous pouvez regarder les images ci-dessous.

« Scène de combat. Sur le tournage de Les consommables 4 chorégraphier une scène de combat pour Jason Statham, toujours un plaisir à faire », Sylvester Stallone écrit dans la légende.

Dans le clip, Stallone présente aux téléspectateurs le remplaçant de Jason Statham, révélant que le personnage utilisera des poings américains à son avantage dans la grande scène de combat. Comme l’explique Stallone, « Il va utiliser ces poings américains pour abattre dix gars d’une manière très, très simpliste. Parce que je pense que certaines de ces scènes d’action deviennent folles avec les arts martiaux et le blocage. Je crois qu’un combat de bar est juste mano a mano et force lourde. Force brute. «

Sly Stallone taquine également la chorégraphie du combat avec le remplaçant de Statham et un acteur jouant l’un des voyous. Il y aura une dizaine de gars mis en place « presque comme des quilles » pour Lee Christmas de Jason Statham à sortir seul. Stallone montre comment la façon dont ils organisent cette scène de combat crée une « situation géométrique dans laquelle Jason peut se déplacer de manière à ne pas avoir à dépenser d’énergie, et il est si précis dans ce qu’il fait, ce qui est le chaos ».

Stallone a déjà utilisé le titre provisoire de « Christmas Story » pour Les consommables 4, on s’attend donc à ce que Lee Christmas de Jason Statham joue le rôle central. Même ainsi, au moins une poignée de ses anciens amis reviendront, ce qui inclut évidemment Sylvester Stallone dans le rôle de Barney Ross. Une autre photo récente de l’ensemble partagée par Stallone comprend un premier aperçu du retour de Dolph Lundgren en tant que Gunner Jensen. Randy Couture a également annoncé qu’il serait de retour sous le nom de Toll Road.

Plusieurs nouveaux venus dans le casting ont également été révélés. Nous savons que Megan Fox est parmi eux et elle a même révélé son propre premier regard sur son personnage dans la suite. Rejoindre également la franchise en Les consommables 4 dans des rôles non divulgués sont Curtis « 50 Cent » Jackson, Tony Jaa et Andy Garcia.

Lionsgate et Millennium Media se sont associés pour le développement de ce projet. Dans un communiqué lors de l’annonce de la nouvelle, le président de Millennium Media, Jeffrey Greenstein, a déclaré : « Les consommables sont de retour, et nous ne pourrions être plus excités de présenter ce film d’action bourré de stars sur grand écran avec Lionsgate, qui est avec nous depuis le début de cette franchise. Pour rester frais et amusant, nous avons ajouté de nouvelles stars passionnantes pour rejoindre les vétérans; Le divertissement du pop-corn est garanti. »

Scott Waugh dirige Les consommables 4 sur un scénario de Spenser Cohen, Max Adams et John Joseph Connolly. Le film n’a pas encore de date de sortie officielle.

