Un professeur de chimie du lycée Lehi dans l’Utah n’est plus employé dans son école après la diffusion en ligne d’une vidéo filmée par un étudiant.

Dans la vidéo, la professeure de chimie exprime ses convictions politiques anti-Trump, en plus d’encourager ses élèves à se faire vacciner – quoique de manière assez vigoureuse.

La vidéo du discours anti-Trump et pro-vaccin d’un professeur de lycée de l’Utah devient virale.

La vidéo a été prise par un étudiant et a été signalée partagée en ligne par conservateur qui a dirigé les mandats anti-masque et les vaccins dans tout l’Utah.

« Je n’ai pas à me réjouir du fait qu’il y ait des enfants qui viennent ici avec leurs variantes qui pourraient éventuellement me rendre malade, moi ou ma famille », a-t-elle déclaré dans la vidéo. « C’est impoli, et je ne vais pas faire semblant comme si ce n’était pas le cas. »

Dans la vidéo, il semble qu’un élève ou quelques-uns répondent au professeur, mais il est difficile de déchiffrer exactement ce qui est dit.

À un moment donné, l’enseignante dit que Trump « est nul » et dit qu’elle le « déteste ». Peu de temps après, on peut entendre un élève dire : « Ceci est un cours de chimie ».

L’enseignant n’est plus employé à l’école secondaire Lehi.

Une fois la vidéo devenue virale, l’enseignante a été mise en congé administratif.

Les responsables du district scolaire alpin ont confirmé plus tard qu’elle n’était plus employée – on ne sait toujours pas si son emploi a été résilié ou si elle a démissionné.

Le district scolaire alpin n’a pas approuvé l’approche de l’enseignante à son discours.

« Ce comportement est inapproprié, ne reflète pas la conduite professionnelle et le décorum que nous attendons de nos enseignants, et ne sera pas toléré », indique le communiqué.

Un seul district de l’Utah a émis des mandats de masque dans les écoles.

Mardi, les commissaires du district scolaire du Grand County ont voté en faveur d’un mandat de masque qui nécessite 30 jours de masques pour les âges K-6.

Cela pourrait être la raison pour laquelle l’enseignante ne porte pas de masque dans la vidéo et peut expliquer certaines de ses craintes concernant la propagation du virus dans les écoles.

Cependant, il y a peut-être eu une approche plus calme du discours qui aurait pu être plus appropriée pour ses élèves.

Le nombre de cas de COVID-19 dans l’Utah commence à augmenter.

Au 17 août 2021, environ 46,2 % de la population de l’Utah était entièrement vaccinée.

Les cas de l’Utah commencent à grimper. Actuellement, l’État de la ruche est à une moyenne de sept jours de 1 170 cas.

Le discours de l’enseignant n’est peut-être pas le meilleur remède contre l’hésitation face au vaccin COVID-19.

Si quelqu’un que vous connaissez ou aimez hésite à se faire vacciner contre la COVID-19, la honte – ou faire la leçon à une salle de lycéens – n’est peut-être pas la meilleure voie à suivre.

Bien qu’il soit compréhensible d’être frustré, il est essentiel de rester calme et d’écouter ce que votre proche a à dire.

« Il y a beaucoup de désinformation qui circulent sur les vaccins », a déclaré Margaret Day, médecin de famille à l’Université du Missouri Health Care. « J’essaie d’orienter les gens vers des sources légitimes et loin des informations qu’ils peuvent lire sur les réseaux sociaux. »

Il est également crucial de ne pas diffuser vous-même la désinformation et de vérifier régulièrement les sources fiables pour de nouvelles informations concernant COVID-19.

Même les personnes les plus bien intentionnées sont capables de répandre de la désinformation, alors assurez-vous de mettre en pratique ce que vous prêchez.

« Cela pourrait se terminer en cinq secondes si les gens se faisaient vacciner », a déclaré à tort le professeur de chimie dans la vidéo – le « ça » faisant référence à la pandémie.

Peut-être essayait-elle d’exprimer que le vaccin COVID-19 est efficace et salvateur, mais il n’y a aucune preuve étayant le délai de « cinq secondes ».

Exagérer la vérité pour parler avec conviction n’est pas une stratégie efficace.

L’humiliation et les cris ne sont pas des méthodes efficaces pour communiquer l’efficacité d’un vaccin.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont créé une liste de moyens de parler du vaccin COVID-19 aux amis et aux membres de la famille.

Le CDC conseille de poser des questions ouvertes, d’écouter avec sympathie et de demander la permission de partager des informations.

Le monde est dans un état de détresse. Les gouverneurs des États conservateurs américains initient des interdictions sur les masques et les vaccins.

Les enseignants ne devraient pas être tellement terrifiés à l’idée d’aller à l’école qu’ils sentent qu’ils doivent prendre les choses en main concernant COVID-19.

Les gens veulent se protéger et protéger leurs proches. Tout le monde commence à se sentir impuissant, donc des sentiments de peur et de frustration interfèrent avec le travail des gens.

