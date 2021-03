La vidéo des mamans de super-héros de Secret illustre à quel point les mamans ont été gravement négligées pendant la pandémie

Au milieu de la pandémie de Covid, de nombreuses mères ont atteint leur point de rupture en luttant pour équilibrer les problèmes économiques et de santé avec leur besoin d’être là pour leurs enfants.

Pourtant, ces femmes résilientes ne sont toujours ni appréciées ni soutenues.

Depuis le début de la pandémie, 2,5 millions de femmes ont été exclues du marché du travail: une combinaison de la pression que la pandémie a exercée sur l’économie et du fait que de nombreuses femmes sont obligées de prendre le relais lorsque les écoles et les garderies ferment.

La pandémie a montré comment, malgré les progrès des femmes dans la main-d’œuvre, les tâches de garde d’enfants et de ménage incombent constamment aux femmes plutôt que d’être partagées à égalité avec les partenaires masculins.

Être une mère qui travaille a une définition entièrement différente de celle d’être un père qui travaille, le premier étant laissé pour équilibrer les objectifs de carrière avec le travail non rémunéré et non reconnu à la maison. Cette régression des carrières des femmes est estimée à 64,5 milliards de dollars par an en perte de salaire et en activité économique.

Être maman peut être un travail ingrat dans le meilleur des cas et même si elles ne recherchent pas souvent de l’aide ou des éloges, cela ne signifie pas que les mamans ne devraient pas l’obtenir.

C’est exactement ce que fait le déodorant secret.

En réponse à la crise que subissent les mamans pendant la pandémie, Secret lance « Secret Superhero Moms ». Regardez la bande-annonce en mouvement ci-dessous.

Cette série documentaire révélatrice en trois parties examine comment les femmes sont obligées de surmonter les préoccupations financières et les obstacles de carrière afin de continuer à soutenir leurs enfants.

La docu-série est en collaboration avec YWCA et se met dans la peau de trois mères qui travaillent qui, malgré tout, se présentent chaque jour pour celles qu’elles aiment. Chelena, Martha et Tali sont les visages de femmes qui font face à de vastes défis en tant que mères qui travaillent pendant la crise du COVID.

Lutter contre le chômage, équilibrer plusieurs emplois et travailler en première ligne – tout en essayant de subvenir aux besoins de leurs enfants à la fois physiquement et émotionnellement – ces femmes expriment les préoccupations auxquelles trop de mères font face.

Chelena

Cette mère célibataire de cinq enfants prend soin de deux paires de jumeaux et d’un enfant de 2 ans. Elle est une administratrice de soins de santé qui, comme beaucoup de femmes noires, est au chômage.

En tant que seule dispensatrice de soins de son fils né avec une insuffisance rénale, elle a pris la difficile décision de renoncer à son emploi afin de pouvoir faire l’école à la maison et s’occuper de ses enfants pendant la pandémie.

Martha

Martha, une mère de quatre enfants d’Elgin, IL, travaille deux emplois 16 heures par jour, 7 jours par semaine. Après avoir déménagé du Mexique aux États-Unis sans soutien familial, la pandémie a rendu les choses encore plus difficiles.

Les femmes hispaniques sont confrontées au chômage à un taux qui a quadruplé pendant la pandémie. Avec les chances contre elle, Martha travaille plus que la plupart pour ses enfants.

Tali

Tali est une travailleuse de la santé de première ligne à Atlanta qui s’inquiète chaque jour du fait que rentrer du travail et étreindre ses enfants pourrait les exposer au COVID.

Après que son mari ait été forcé d’abandonner son travail pour s’occuper de leurs enfants, Tali est devenue le seul fournisseur de sa famille tout en pleurant la perte de sa propre mère de super-héros.

Dans la série, Secret dit que 90% des mères craignent de ne pas faire un assez bon travail pour leurs enfants, mais quand vous voyez les enfants de Chelena, Martha et Tali exprimer des éloges et de l’amour pour leurs mères, il est clair que cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

Ces femmes vont au-delà des attentes de leurs enfants – mais qui fait de même pour elles?

Secret a promis 1 million de dollars pour lutter contre cette crise du travail sexiste.

Dans le cadre de sa volonté de mettre fin aux inégalités entre les sexes et de lutter contre la crise économique de la «cession», Secret prend en charge les frais de garde d’enfants de ces trois femmes et bien d’autres.

Dans le cadre de son engagement de 1 million de dollars, la marque aide à payer les programmes et services de garde d’enfants, de développement de la main-d’œuvre et de réduction des obstacles pour plus de 100 000 femmes et leurs familles desservies par le YWCA.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements.