La vidéo d’entraînement de Lupita Nyong’o devient virale alors que Black Panther 2 continue le tournage

Avec le tournage en cours sur la suite de Marvel Panthère noire : Wakanda pour toujours, Lupita Nyong’o a partagé son parcours de préparation avec les fans via une vidéo Instagram. L’actrice oscarisée est vue dans la vidéo en train de s’entraîner à New York en juin, et grâce aux caméras qui tournent sur le Panthère noire suivi, il est redevenu viral.

« Le fitness était autrefois mon ami », a commenté la star à son sujet Panthère noire : Wakanda pour toujours entraînement sur Instagram. « Refaire connaissance et aimer ça (Mais la camelote reste dans le coffre !) #SummerBody. »

Nyong’o est l’une des nombreuses stars qui ont partagé leurs routines d’exercice et d’entraînement alors qu’elles se préparent pour leurs rôles dans des films de super-héros, à la fois de merveille et DC. Récemment, The Rock a partagé un régime alimentaire complet qui l’a maintenu à son apogée pour affronter les DC Adam noir, tandis que Brie Larson partageait ses vidéos d’entraînement alors qu’elle s’apprête à reprendre son rôle de Capitaine Marvel.

Nyong’o a récemment parlé de son retour à son rôle de Wakandan dans une interview avec Yahoo!, et comment il était encore assez difficile de penser à ne pas avoir Chadwick Boseman dans la suite. « Les gens me demanderont : « Êtes-vous impatient d’y retourner ? » Excitation n’est pas le mot. J’ai l’impression d’être dans un état très pensif et méditatif quand il s’agit de Panthère noire 2. Son décès est toujours extrêmement brut pour moi », a déclaré Nyong’o. « Et je ne peux même pas commencer à imaginer ce que ce sera de monter sur le plateau et de ne pas l’avoir là-bas … Mais en même temps, nous avons un leader en Ryan, qui se sent très bien comme nous, qui ressent également la perte de manière très, très réelle. »

« Et son idée, la façon dont il a remodelé le deuxième film est si respectueuse de la perte que nous avons tous vécue en tant que casting et en tant que monde », a-t-elle poursuivi. « Donc, cela me semble spirituellement et émotionnellement correct de faire cela. Et j’espère que ce que j’attends avec impatience, c’est de se remettre ensemble et d’honorer ce qu’il a commencé avec nous et de garder sa lumière à travers elle. Parce qu’il nous a laissé beaucoup de lumière que nous Je vais toujours me baigner. J’en suis sûr.

S’exprimant en 2020, le président de Marvel, Kevin Feige, a expliqué comment la suite honorerait l’héritage de Boseman en parlant du film lors de la Journée des investisseurs Disney l’année dernière. « Chadwick Boseman était un acteur extrêmement talentueux et une personne inspirante, qui a affecté toutes nos vies professionnellement et personnellement. Son interprétation de T’Challa la panthère noire est emblématique et transcende toute itération du personnage dans tout autre support du passé de Marvel et c’est pour cette raison que nous ne refondrons pas le personnage.Cependant, pour honorer l’héritage que Chad nous a aidé à construire à travers son interprétation du roi du Wakanda, nous voulons continuer à explorer le monde de Wakanda et tous les personnages riches et variés introduits dans le premier film. »

En plus de Nyong’o, le film verra le retour de nombreux Panthère noire des stars dont Danai Gurira, Letitia Wright, Winston Duke et Angela Bassett qui reprendront toutes leurs rôles. Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait arriver dans les salles le 8 juillet 2022.

