La vidéo de Tom Holland et Zendaya qui a rendu les fans fous

CÉLÉBRITÉS

Le couple né lors du tournage de Spider-Man sur les plateaux Marvel est revenu se montrer à nouveau ensemble. Découvrez les nouvelles images qui ont surpris leurs followers !

©GettyTom Holland et Zendaya sont de retour ensemble.

Même si Tom Holland et zendaya Ils forment l’un des couples les plus populaires d’Hollywood, la vérité est qu’au cours des deux dernières années, ils ont adopté un profil bas. Bien qu’ils aient montré publiquement leur amour avec la première de Spider-Man : Pas de retour à la maison en 2021, alors ils n’ont été vus ensemble qu’à quelques reprises. Mais une nouvelle réunion sur un tapis rouge ravi les fans dans la dernière heure.

Il s’agit de Gala NMACCun événement qui se déroule en ce moment à Bombay, Inde. Suite au lancement majeur du Centre culturel Nita Mukesh Ambanile couple né sur les plateaux de merveille Il profite déjà de cette fête impressionnante qui a invité des dizaines de personnalités.

+ La nouvelle vidéo de Tom Holland et Zendaya

Après que chacun d’entre eux ait défilé devant les caméras, une vidéo de Tom Holland et Zendaya en train de parler a finalement été diffusée, ce qui a rapidement rendu fous leurs plus fidèles followers. Et c’est qu’ils n’ont pas partagé publiquement un événement de cette taille depuis longtemps et, depuis quelques jours, ils ont généré des spéculations à ce sujet.

Jeudi dernier, une image a été publiée où le protagoniste de Euphorie et l’acteur de Inexploré on les a montrés arrivant à Inde. Plus tard, ils ont été vus sur un yacht de luxe, alors les fans ont rapidement imposé l’idée qu’ils étaient là pour profiter du gala qui a ouvert l’espace culturel multidisciplinaire.

La théorie n’a pas échoué et ils sont finalement arrivés à l’événement. Pourquoi ont-ils décidé de le cacher jusqu’au dernier moment ? Tom Holland l’a expliqué dans un dialogue avec GQ en 2021 : «J’ai toujours été très catégorique sur le fait de garder ma vie privée privée parce que je partage de toute façon une grande partie de ma vie avec le monde. Nous avons l’impression que notre vie privée est volée. Je ne pense pas qu’il s’agisse de ne pas être prêt. C’est juste qu’on ne voulait pas. ».

Journaliste spécialisé dans les émissions avec une expérience dans la couverture de films, séries, théâtre et concerts. Depuis 2021, elle travaille chez Spoiler en tant que rédactrice et créatrice de contenus audiovisuels, axés sur le divertissement, les célébrités et les événements spéciaux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?