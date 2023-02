La VIDEO de Tom Holland au volant d’une incroyable voiture de sport

in

célébrités

L’une des passions de Tom Holland, en dehors du monde artistique, ce sont les voitures. À une occasion, il faisait partie du test d’une voiture de luxe et nous vous apportons ici la vidéo.

©GettyLa VIDÉO de Tom Holland au volant d’une incroyable voiture de sport.

Tom Holland Il a des années d’expérience et a eu une petite reconnaissance en 2012 avec le film The Impossible, mais il ne fait aucun doute que le grand saut vers la gloire au niveau mondial est venu de 2016 lorsqu’il s’est mis à la place de homme araignée dans le Univers cinématographique Marvel. De là, il a occupé divers rôles, ce qui lui a permis d’avoir un passe-temps comme l’automobile.

L’acteur a eu des rôles mineurs dans son enfance, mais en entrant dans le mcu Il a ouvert de multiples portes dans le monde de l’audiovisuel. En dehors des films de super-héros, il a également travaillé sur En avant, Le diable à toute heure, Chaos Walking, Cherry Oui Inexploré, l’adaptation du jeu vidéo PlayStation. En préparation d’un nouveau film homme araignée et de la série La salle bondée.

+Tom Holland au volant d’une superbe voiture de sport

L’une des marques de voitures de sport les plus en vue est Porsche et heureusement, Tom a eu la chance de faire une collaboration. Dans l’une de ses publications sur son compte Instagram officiel, on le voit conduire une Porsche Taycan Turbo S qui a une valeur allant jusqu’à 560 mille dollars. Regardez-le ici!

Le clip le montre en train de choisir un modèle de voiture, sa couleur, puis une expérience sur une piste de course, où la puissance se lit sur son visage. Cette Porsche Taycan Turbo S il s’agit d’un modèle 100% électrique de 750 chevaux, qui permet de passer de 0 à 100km/h en seulement 3 secondes. Selon leur rapport, il peut atteindre une vitesse de pointe de 260 km/h.

Oui ok Tom Holland a apprécié ce test par Porsche, la réalité est que l’acteur a une nette préférence et c’est pour la marque Audi. Dans son garage, il conserve actuellement des modèles tels que l’Audi Q7, l’Audi RS7 Sportback et l’Audi R8. Cependant, il possède également une Rolls-Royce Cullinan avec laquelle il roule sûrement avec sa compagne, Zendaya.

