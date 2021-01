La vidéo de TikTok serait une fille disparue, Cassie Compton, en fait Haley Grace Phillips

Le FBI enquête sur une vidéo virale de TikTok qui aurait porté disparu, Cassie Compton. Photo: DeShawn Walton Snr Facebook, @ plush1plush2 via TikTok, @therealhaleygrace via Instagram







Haley Grace Phillips a affirmé qu’elle était la femme de la vidéo virale TikTok.

Le FBI enquête actuellement sur une vidéo virale inquiétante de TikTok qui, selon les gens, montre Cassie Compton, une fille de Stuttgart, dans l’Arkansas, portée disparue depuis 2014.

Dans la vidéo, une fille est assise sur la banquette arrière d’une voiture entre deux hommes. La fille a des bleus, des cernes autour de ses deux yeux et semble être complètement sans émotion, tandis que les deux hommes chantent joyeusement dans la caméra.

La personne qui a partagé la vidéo sur TikTok a déclaré qu’elle avait trouvé la vidéo sur Facebook. «J’ai vu cette vidéo traverser mon histoire Facebook et je me demande toujours qui est cette fille? Où est-elle? Pourquoi a-t-elle l’air si perdue? Pourquoi ses yeux sont-ils noirs? Et pourquoi les gens rient-ils simplement en arrière-plan? De toute évidence, elle a besoin d’aide », a déclaré la voix off.

Les gens ont rapidement commencé à spéculer sur le fait que la fille de la vidéo était Cassie Compton, qui a disparu à l’âge de 15 ans en 2014 peu de temps après être rentrée chez elle après un derby de démolition avec un ami de la famille. Elle est arrivée à la maison juste avant 19 heures, mais est repartie quelques minutes plus tard, disant à sa mère Judy Compton qu’elle allait au magasin, et elle n’a pas été revue depuis.

Aucune accusation n’a été déposée pour la disparition de Cassie mais sa mère Judy soupçonne un acte criminel. Tina Storz, une enquêteuse privée, recherche Cassie depuis des années et elle pense que la fille dans la vidéo lui ressemble. Après avoir vu la vidéo, elle a alerté les autorités locales.

Dans une déclaration à KATV News, le département de police de Stuttgart a déclaré que « les enquêteurs travaillent sur ce sujet en ce moment ». Le bureau extérieur du FBI à Little Rock a également déclaré qu’ils « suivaient la vidéo et prenaient toutes les mesures d’enquête, mais nous ne pouvons rien dire de plus pour le moment ».

Cependant, depuis que la vidéo est devenue virale, il a été affirmé qu’il s’agissait en fait d’une autre femme disparue, Haley Grace Phillips. Haley a disparu à Los Angeles il y a seulement quelques jours. Une femme prétendant être Haley s’est maintenant manifestée sur Instagram et a déclaré que les ecchymoses autour de ses yeux étaient dues au fait qu’elle avait été volée.

Sur Instagram Stories, elle a déclaré: « Merci à tous de vous inquiéter et merci aussi de m’avoir fait publier une photo de moi avec mes yeux noirs en train de récupérer. J’ai été volée ce week-end. Je vais bien. D’accord? Je ne suis pas kidnappée .

« C’est mon téléphone et je suis réel et c’est un vrai compte. Alors, tout le monde arrête de me déranger … Je ne sais pas qui est cette salope de Cassie, je suis Haley Grace, et je vais bien. »

