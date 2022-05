La vidéo de The Rock surprend ses fans au musée Madame Tussauds

in

Dwayne « The Rock » Johnson a eu une belle attitude avec certains de ses fans et les a surpris chez Madame Tussauds devant sa statue de cire.

Dwayne Johnson Il est l’un des acteurs les plus reconnus de l’industrie hollywoodienne, avec une carrière qui s’est élevée et transcendée, faisant de lui l’un des artistes les mieux payés de la planète, alors que sa présence dans un film est une garantie de vente de billets. rocher il est bien aimé par une base de fans attentive à chaque nouveau mouvement de l’artiste.

L’année dernière Dwayne Johnson je participe à Croisière dans la junglele film basé sur une attraction de Disney. récemment créé en Netflix Notice rouge, avec Ryan Reynolds et Gal Gadot, qui aura une suite. 2022 semble être une année chargée pour cette star hollywoodienne, qui a dans le pipeline Adam noirle film de l’antihéros de la Univers étendu DC.

The Rock surprend ses fans

rocher a partagé une jolie vidéo d’un récent voyage à Las Vegas où il a surpris deux de ses fans qui regardaient sa sculpture de cire dans le Musée Madame Tussauds. La réaction de ces personnes est excitante, aucun de ces fans ne s’attendait à voir Dwayne Johnson en direct. L’acteur les a chaleureusement accueillis et l’un d’eux l’a même félicité pour sa chemise rouge éclatante.

Cette réunion s’inscrivait dans le cadre de la promotion de la Téquila Teremanala marque de la boisson mexicaine classique détenue par Dwayne Johnson. Dans son post sur les réseaux, l’acteur a confié qu’il avait surpris beaucoup de fans et qu’ils avaient tous pris leur propre bouteille de cette boisson spirituelle, blanche, reposée et vieillie. Quelle chance ces gens ont !

Dwayne Johnson Il continue de démontrer année après année pourquoi sa carrière a eu l’élan qui a fait de lui l’une des stars les plus aimées de l’industrie et également un acteur convocateur dans chaque projet qu’il dirige. fans de rocher Ils recevront toujours la meilleure énergie de l’interprète qui prend le temps de partager avec ceux qui admirent et célèbrent chacune de ses œuvres.

