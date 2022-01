La vidéo de Secret Invasion Set montre que Maria Hill rencontre le personnage mystérieux d’Emilia Clarke

Plus de nouvelles images de l’ensemble de la Invasion secrète La série Disney + a montré le retour de Cobie Smulders dans le rôle de Maria Hill, qui sera de retour aux côtés de Nick Fury de Samuel L. Jackson pour affronter une nouvelle menace pour le monde. En plus de nouvelles images de Smulders maquillées en sang sur son visage pour une scène, des séquences vidéo ont montré Maria Hill rencontrant le personnage inconnu joué par Jeu des trônes vedette Emilia Clarke. Ce sont les dernières images de tournage à être téléchargées en ligne, avec des photos d’un Jackson barbu également révélées ces derniers jours à partir du tournage en cours à Leeds, au Royaume-Uni.

Smulders est un membre de longue date de la famille Marvel, apparaissant pour la première fois sous le nom de Maria Hill dans Les Vengeurs il y a dix ans et depuis qu’il a fait partie de nombreux films ainsi que Agents du SHIELD séries. Dans la scène post-générique de Avengers : guerre à l’infini, Hill et Fury ont été vus dépoussiérés par le claquement de Thanos, et après leur retour dans la scène finale de Avengers : Fin de partie, le couple a été vu pour la dernière fois en Spider-Man: loin de chez soi, bien qu’il se soit avéré que Hill et Fury étaient de véritables Skrulls déguisés.

Cette dernière séquence met en place une rencontre intrigante entre Hill et le personnage de Clarke au coin d’une rue, qui les voit se saluer puis entrer ensemble dans un bâtiment. À partir de là, il est toujours difficile de déterminer si Clarke est du côté des héros ou des méchants, et avec quelqu’un potentiellement un Skrull déguisé dans la série, il pourrait y avoir beaucoup de surprises à venir avec tous les nouveaux personnages introduits. dans le spectacle. Vous pouvez voir les dernières vidéos et images ci-dessous.

Secret Invasion continue les scénarios mis en place dans Captain Marvel, WandaVision et Spider-Man: loin de chez soi







De retour en 2019, Capitaine Marvel a introduit la race changeante de Skrulls dans le MCU, les plaçant comme les méchants du film pour les transformer en une race opprimée et incomprise juste après la mi-course. Ben Mendelsohn a joué le rôle principal de Skrull Talos dans le film, et il reprendra le rôle dans Invasion secrète, qui le verra se réunir sur Terre avec Nick Fury. Un personnage Skrull est également apparu à la fin de WandaVision pour recruter Monica Rambeau pour Captain Marvel. Bien que l’on ne pense pas que Rambeau ou Carol Danvers feront une apparition dans cette série, on ne peut jamais dire jamais avec Marvel.

Marvel a utilisé sa sortie Disney + pour être très expérimentale avec les personnages et les scénarios du MCU, mais d’après ce que l’on sait sur Invasion secrète, il semble que nous retournions dans le territoire d’action régulier de Marvel avec une histoire d’infiltration extraterrestre de la Terre et de toute l’action qui l’accompagne. On pensait auparavant que la série serait diffusée au cours de l’été, mais cela semble maintenant avoir changé, et avec la série toujours en tournage, il est plus probable que Invasion secrète n’arrivera pas avant la fin de l’année.





