La vidéo de Sandman Set révèle que Tom Sturridge est un rêve

Après tant d’années d’attente, les fans du film de Neil Gaiman L’homme de sable ont maintenant leur premier regard sur l’acteur Tom Sturridge comme l’itération en direct du personnage principal, Morpheus, avec l’aimable autorisation de quelques images des coulisses. Alors que le court clip est loin d’être bourré d’action, il est excitant de voir qu’après toutes ces années, le projet est enfin en train de se réaliser.

Tournage de la série Sandman de Netflix à Richmond. Premier regard sur le rêve joué par Tom Sturridge pic.twitter.com/cAjKBl3uj6 – iceberg jim (@iceberg_Jim1) 23 juin 2021

Bien que Tom Sturridge n’ait pas tout à fait la peau blanc albâtre de son homologue de bande dessinée, il a l’air convenablement pâle, arborant la tenue entièrement noire que Dream orne souvent lorsqu’il rend visite au monde éveillé. Bien qu’il soit évidemment difficile de trop glaner du court clip, il laisse au moins allusion à la précision avec laquelle la série Netflix abordera le look des personnages bien-aimés.

L’adaptation Netflix de The Sandman sera basée sur la série de bandes dessinées acclamée par la critique de l’auteur Neil Gaiman. L’homme de sable a initialement couru pour 75 numéros de 1989 à 1996, et suit le personnage principal Dream, également connu sous le nom de Morpheus (entre autres noms), une entité conceptuelle aux prises avec sa place dans l’univers. Récemment, le géant du streaming a décrit la série comme « Un riche mélange de mythe moderne et de fantasy sombre dans lequel la fiction contemporaine, le drame historique et la légende sont parfaitement imbriqués. répare les erreurs cosmiques – et humaines – qu’il a commises au cours de sa vaste existence. » Gaiman est à bord en tant que producteur exécutif et co-scénariste sur l’adaptation aux côtés Wonder Woman l’écrivain Allan Heinberg.

L’homme de sable a lentement amassé une distribution stellaire, composée de Loin de la foule déchainée star Tom Sturridge comme Dream, le Seigneur du Rêve, Gwendoline Christie (Jeu des trônes) comme Lucifer, Vivienne Acheampong (Les sorcières) en tant que Lucienne, bibliothécaire en chef et gardienne de confiance du royaume de Dream, Charles Dance (Parc Gosford, Game of Thrones) comme Roderick Burgess, Charlatan, maître chanteur et magicien, Boyd Holbrook (Logan) comme le Corinthian, un cauchemar qui s’échappe du Rêve, David Thewlis (Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban) en tant que John Dee AKA Doctor Destiny, Patton Oswalt (MODOK) comme la voix de Matthew, l’émissaire corbeau de Dream, et enfin Asim Chaudhry (Les gens ne font rien) comme Abel et Sanjeev Bhaskar (Hier) en tant que Caïn, la première victime et le premier prédateur, résidents et sujets fidèles du Royaume des Rêves.

« Au cours des trente-trois dernières années, les personnages de Sandman ont respiré, se sont promenés et ont parlé dans ma tête », a déclaré Neil Gaiman dans un communiqué lors de l’annonce officielle de la série. « Je suis incroyablement heureux que maintenant, enfin, ils sortent de ma tête et deviennent réalité. J’ai hâte que les gens là-bas voient ce que nous voyons comme Dream et que les autres prennent chair, et la chair appartient à certains des meilleurs acteurs là-bas. C’est étonnant, et je suis très reconnaissant aux acteurs et à tous les collaborateurs de The Sandman – Netflix, Warner Bros., DC, à Allan Heinberg et David Goyer , et les légions d’artisans et de génies de la série – pour avoir réalisé le plus fou de tous mes rêves. »

La première saison de L’homme de sable sera composé de 11 épisodes et couvrira le premier roman graphique de la saga Sandman, « Préludes & Nocturnes ». Pas de date de première pour L’homme de sable a encore été annoncé par Netflix. Cela nous vient grâce à jim iceberg.

