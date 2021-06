Mark Wahlberg? Josué Bassett ? Gaten Matarazzo ? Désolé… COMMENT !?

Lorsque vous terminez vos études secondaires, vous attendez probablement un petit cadeau de vos parents. De jolis bijoux pour marquer l’occasion ? Un peu d’argent ou peut-être une nouvelle voiture, si vous avez de la chance ? Eh bien, un père les a tous dépassés.

Une utilisatrice de TikTok nommée Faith (@faith.isabelle) est devenue virale après que son père l’a surprise avec une vidéo de félicitations remplie de célébrités de premier plan.

La vidéo commence par Faith disant: « Je pense que mon père ne faisait pas grand-chose pour l’obtention du diplôme », avant de passer aux messages des célébrités. La vidéo présentait – attendez – 14 célébrités, dont Randall Park, Mark Wahlberg, Kat Dennings, Joshua Bassett, Drake Bell, Gaten Matarazzo, JK Simmons, Jonathan Groff et Lori Loughlin. Au moment de la rédaction, la vidéo compte 17,4 millions de vues.

LIRE LA SUITE: Un adolescent devient viral avec un discours de remise des diplômes non autorisé appelant la loi anti-avortement du Texas

La vidéo de remise des diplômes sauvage d’un adolescent avec des messages de 14 célébrités devient virale. Photo : @faith.isabelle via TikTok

Si vous cherchez à avoir votre propre vidéo de remise des diplômes remplie de célébrités, tout ce dont vous aurez besoin est un compte de messagerie et un peu de lèche. Vous pouvez supposer que le père de Faith a de sérieuses relations avec Hollywood pour réaliser ce genre de cascade, cependant, dans une vidéo de suivi, le père de Faith a expliqué qu’il avait simplement contacté la direction de toutes les célébrités incluses.

« J’ai dressé une liste de tous les acteurs que Faith a grandi en regardant et je leur ai envoyé un e-mail jeudi. C’était mon truc, envoyer des e-mails aux gens le jeudi. Et puis j’ai envoyé un e-mail de suivi vendredi et c’est bon. » il expliqua. Faith a ensuite expliqué comment son père avait trouvé toutes les informations de contact sur LinkedIn et a simplement dit aux publicistes des célébrités que sa fille était diplômée et qu’elle était une grande fan.

Elle a ajouté: « Il y avait aussi des célébrités qui ont envoyé quelque chose d’autre donc je ferai une autre vidéo avec ces choses. » Fidèle à sa parole, dans une troisième vidéo, Faith a révélé qu’elle avait reçu une note manuscrite de Lin-Manuel Miranda, des photos signées de Daniel Radcliffe et Robert Downey Junior, des livres de Barack Obama et Matthew McConaughey, des produits d’Ellen Degeneres et plus encore. JE-

Vous entendez ça les parents !? Il est temps d’intensifier votre jeu.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂