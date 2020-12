La vidéo de Mandalorian DeepFake tente de rendre la finale de la saison 2 encore meilleure

Une nouvelle vidéo DeepFake a tenté de s’améliorer The Mandalorian finale de la saison 2. Ce n’est pas le premier DeepFake Guerres des étoiles vidéo à partager ces dernières semaines. Une vidéo du début du mois a pris le vieillissement de Rogue One et a grandement amélioré l’apparence des jeunes Leia Organa et Grand Moff Tarkin. Cependant, ce film est sorti il ​​y a 4 ans, ce qui est long en matière de technologie. Le DeepFake s’est-il réellement amélioré The Mandalorian? Il y a SPOILERS pour The Mandalorian saison 2 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

À présent, la plupart des pays du monde savent que Luke Skywalker est revenu à la fin de The Mandalorian saison 2. Guerres des étoiles les fans ont eu droit à un Mark Hamill vieilli, qui ressemblait beaucoup à lui en 1983 Le retour du Jedi. Non seulement le retour a été choquant, mais de nombreux fans conviennent que c’était aussi très bien fait. Maintenant, le créateur populaire de DeepFake, Shamook, a tenté d’améliorer ce que Disney et Lucasfilm ont réussi et cela a l’air vraiment bien.

Quant à savoir si le DeepFake s’améliore ou non The Mandalorian finale de la saison 2, ce sera à chaque spectateur de décider de son propre chef. Le DeepFake donne à Mark Hamill un aspect un peu plus naturel que le produit final, mais ce n’est pas un changement de jour et de nuit qui aura Guerres des étoiles les fans paniquent. Le mouvement de la bouche et les yeux de Hamill semblent également s’améliorer, mais pas beaucoup comme les techniques de vieillissement DeepFake précédentes que nous avons vues.

Le Rogue One DeepFake, également réalisé par Shamook, apporte une amélioration significative qui se remarque tout de suite. The Mandalorian la vidéo est plus subtile, ce qui est plus que probablement un excellent compliment pour l’émission et son équipe créative. Martin Scorsese L’Irlandais était aussi un film qui a été grandement amélioré, grâce au monde de la technologie DeepFake. Pour de nombreux téléspectateurs, le vieillissement original montré sur Netflix était distrayant. Certains ont dit la même chose à propos de Tron l’héritage, qui a également été récemment améliorée par la technologie DeepFake.

The Mandalorian Les fans étaient plus qu’heureux de voir le retour de Mark Hamill, mais il y en a quelques-uns qui se demandent pourquoi Disney n’a pas fait appel à un acteur de l’une de leurs autres franchises pour assumer le rôle et éviter le vieillissement. La star de Marvel Cinematic Universe, Sebastian Stan, est le chef de file du casting d’un jeune Luke Skywalker depuis des années, ce que même Hamill a reconnu. Quoi qu’il en soit, ils sont allés avec Hamill et Guerres des étoiles les fans semblent, pour la plupart, en être très heureux et espèrent que cela conduira à d’autres aventures dans le futur. Sinon, comment allons-nous voir comment Grogu fait dans sa formation de Jedi? Vous pouvez vérifier The Mandalorian Vidéo DeepFake ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube de Shamook.

