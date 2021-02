La vidéo de la sonnette capture le moment où le bon Samaritain retourne son portefeuille perdu en Floride

Les vidéos de la caméra de la sonnette deviennent généralement virales pour montrer des colis volés ou des bestioles en train de se déchaîner, mais les images du porche de Floride la semaine dernière ont été largement partagées pour capturer le moment réconfortant où un bon samaritain a rendu un portefeuille perdu.

Debra Crosby était en train de vérifier dans un Walmart à Jacksonville samedi quand elle a réalisé qu’elle n’avait plus son portefeuille, a-t-elle déclaré à l’affilié de NBC WTLV. Il s’avérerait plus tard qu’elle l’a laissé tomber dans le parking.

Alors qu’elle rentrait chez elle à Yulee, elle se demanda comment elle allait remplacer le contenu important qui se trouvait dans son portefeuille, y compris sa carte d’identité militaire. C’est lors du voyage de retour qu’elle a reçu une notification sur son téléphone indiquant que quelqu’un était à sa porte, rapporte WTLV.

La vidéo de la caméra de sa sonnette Ring a montré que le visiteur inattendu était en fait celui qu’elle appelle maintenant son «ange gardien» – un homme non identifié qui lui rendait son portefeuille.

Un homme non identifié a trouvé le portefeuille de Debra Crosby dans un Walmart à River City, en Floride, et l’a ramené chez elle. via WTLV

« Hé, comment ça va? J’ai trouvé ton portefeuille chez Walmart, » dit l’homme. Après quelques minutes, il a dit qu’il laisserait le portefeuille près de certaines boîtes Amazon, et c’est exactement là que Crosby a trouvé son portefeuille avec tous ses objets de valeur.

Crosby, professeur de sciences à Yulee Middle School, ne pouvait pas croire que quelqu’un rendrait son portefeuille.

« Mon Dieu. Cette personne a fait tout son possible », a déclaré Crosby à WTLV. « J’arrive et le portefeuille et avec les cartes de crédit et tout y est. »

Crosby a déclaré qu’elle vivait à 20 minutes du Walmart et qu’elle ne pouvait pas croire à la gentillesse de quelqu’un qui allait si au-delà.

« S’il regarde ça, je veux qu’il sache qu’il me rend si fier », a déclaré Crosby. « J’ai trois fils à moi et j’espère qu’ils feront exactement la même chose. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.